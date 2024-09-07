Дженніфер Лопес відмовилась від білизни і вбралася у своє найвідвертіше вбрання після розлучення

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес прийшла на презентацію нового фільму у відвертій сукні, яка була повністю відкрита з боків і закріплена лише трьома чорними бантами. У такому вигляді знаменитість позувала на зірковій прем’єрі фільму "Нестримні", який є спільним фільмом із її чоловіком Беном Аффлеком.

Про це пише Daily Mail.

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Під час прибуття на міжнародний кінофестиваль у Торонто 2024 року в Рой Томсон-Хол 55-річна суперзірка вийшла без нижньої білизни у своєму неймовірно звабливому образі на тлі розлучення, яке триває. Вона поєднала свою сріблясту сукню в стилі диско-кулі від Tamara Ralph з парою відкритих туфель на високих підборах та з прикрасами Hassanzadeh. Її Світло-каштанове волосся, довжиною до пояса, спадало на спину.

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

У фільмі Лопес знімається разом з Джарелом Джеромом, Боббі Каннавале, Майклом Пенья та Доном Чідлом. Її поява відбулася лише через два з половиною тижні після того, як вона подала на розлучення у дворічну річницю весілля з Аффлеком.

Джерело розповіло, що це справжня життєва історія, яка дуже надихає, і вона пишається тим, що є її частиною. Зйомка у фільмі була для неї вершиною, додав інсайдер.

"Фільм привернув багато уваги, і Дженніфер хоче, щоб він вийшов якнайкраще. Вона дуже професійна і завжди наполегливо працює, щоб дати своїм фільмам найкращі можливості", — говорить інсайдер.

Бен Аффлек не буде присутній на прем'єрі "Нестримних".

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Фільм буде показано в секції "Спеціальні презентації" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, після чого відбудеться обмежений прокат у кінотеатрах Amazon MGM Studios у грудні 2024 року.

Раніше повідомляли, що деякі продюсери фільму намагалися "підштовхнути їх до появи разом на прем’єрі в Торонто, щоб створити галас навколо фільму". Але продюсери не дійшли згоди, тож тепер буде лише один із них.

У Бена та Дженніфер є ще один фільм, над яким вони працювали разом: "Поцілунок жінки-павука".

Він заснований на однойменному романі Мануеля Пуїга та розгортається в аргентинській в'язниці в 1981 році. Лопес грає головну роль, фантастичну жінку на ім'я Аврора, яку створив Луїс Моліна (Тонатіу), гей-перукар, який відбуває восьмирічний термін за нібито розбещення неповнолітнього.

Аффлек і Деймон є одними з продюсерів через проєкт Artists Equity. CBS Sunday Mornings у березні 2023 року запитала Аффлека про співпрацю з Лопес у фільмі.

"Весело, яка радість робити з нею щось, бачити, яка вона чудова, ходити на роботу зі своєю дружиною, ходити на роботу зі своїм найкращим другом", — сказав чоловік Лопес.

Нагадаємо, друзі розповіли про останній акт милосердя Аффлека. А раніше ми писали, що з'явились нові подробиці розлучення Бена Аффлека та Дженніфер Лопес.