Дженнифер Лопес отказалась от белья и оделась в свой самый откровенный наряд после развода

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Дженнифер Лопес пришла на презентацию нового фильма в откровенном платье, которое было полностью открыто по бокам и закреплено лишь тремя черными бантами. В таком виде знаменитость позировала на звездной премьере фильма "Неудержимые", который является общим фильмом с ее супругом Беном Аффлеком.

Об этом пишет Daily Mail.

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По прибытии на международный кинофестиваль в Торонто 2024 года в Рой Томсон-Холл 55-летняя суперзвезда вышла без нижнего белья в своем невероятно обольстительном образе на фоне продолжающегося развода. Она объединила свое серебристое платье в стиле диско-шари от Tamara Ralph с парой открытых туфель на высокой шпильке и с украшениями Hassanzadeh. Ее светло-каштановые волосы, длиной до пояса, спадали на спину.

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

В фильме Лопес снимается вместе с Джарелом Джеромом, Бобби Каннавале, Майклом Пенья и Доном Чидлом. Ее появление произошло лишь спустя две с половиной недели после того, как она подала на развод в двухлетнюю годовщину свадьбы с Аффлеком.

Источник рассказал, что это настоящая жизненная история, которая очень вдохновляет и гордится тем, что является ее частью. Съемка в фильме была для нее вершиной, добавил инсайдер.

"Фильм привлек много внимания, и Дженнифер хочет, чтобы он получился как можно лучше. Она очень профессиональна и всегда упорно работает, чтобы дать своим фильмам самые лучшие возможности", — говорит инсайдер.

Бен Аффлек не будет присутствовать на премьере "Неудержимых".

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Фильм будет показан в секции Специальные презентации на Международном кинофестивале в Торонто, после чего состоится ограниченный прокат в кинотеатрах Amazon MGM Studios в декабре 2024 года.

Ранее сообщали, что некоторые продюсеры фильма пытались "подтолкнуть их к появлению вместе на премьере в Торонто, чтобы создать ажиотаж вокруг фильма". Но продюсеры не пришли к согласию, поэтому теперь будет только один из них.

У Бена и Дженнифер есть еще один фильм, над которым они работали вместе: "Поцелуй женщины-паука".

Он основан на одноименном романе Мануэля Пуига и разворачивается в аргентинской тюрьме в 1981 году. Лопес играет главную роль, фантастическую женщину по имени Аврора, которую создал Луис Молина (Тонатиу), гей-парикмахер, отбывающий восьмилетний срок за якобы развращение несовершеннолетнего.

Аффлек и Дэймон являются одними из продюсеров через проект Artists Equity. CBS Sunday Mornings в марте 2023 года спросили Аффлека о сотрудничестве с Лопесом в фильме.

"Весело, какая радость делать с ней что-то, видеть, как она прекрасна, ходить на работу со своей супругой, ходить на работу со своим лучшим другом" , — сказал супруг Лопес.

Напомним, друзья рассказали о последнем акте милосердия Аффлека. А раньше мы писали, что появились новые подробности развода Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.