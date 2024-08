Розлучення Лопес: Друзі розповіли про останній "акт милосердя", який вчинив Аффлек по відношенню до Лопес

Актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

Після кількох місяців чуток Дженніфер Лопес і Бен Аффлек офіційно подали на розлучення. Але рішення належало саме акторці.

Про це пише Daily Mail.

Бен Аффлек дозволив Лопес обрати час, щоб оголосити новину

Друга колишньої пари стверджує, що Аффлек дозволив Лопес зробити останній крок, як акт милосердя до неї. Пара не підписала передшлюбну угоду перед одруженням у липні 2022 року.

"Бен знав, що Дженніфер збирається подавати на розлучення. Для нього це зовсім не було шоком. Насправді він дозволив їй це зробити. Дженніфер більше хвилювалася про те, як розрив вплине на її кар’єру, що подумають шанувальники та що напише преса", — говорить знайомий Аффлека.

Дженніфер, чиї статки становлять 400 мільйонів доларів, зняла чотири фільми після того, як вийшла заміж за Бена, у тому числі свій самофінансований проект із вартістю 20 мільйонів доларів "Це я... зараз: історія кохання", про їхній роман.

У 2023 році вона запустила свою лінію коктейлів Delola, і мала намір вирушити у світове турне на підтримку свого останнього альбому "This Is Me... Now", але його скасували за кілька тижнів до початку, щоб Лопес могла "зосередитися" на родині.

Лауреат премії "Оскар" Аффлек, чиї статки становлять 150 мільйонів доларів, нещодавно знявся у фільмах "Повітря" (2023) та "Гіпнотик" (2023). Він також нещодавно завершив виробництво продовження "Бухгалтера" 2016 року.