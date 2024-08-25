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Друзья рассказали о последнем "акте милосердия", который совершил Аффлек по отношению к Лопес

25 августа 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Развод Лопес: Друзья рассказали о последнем "акте милосердия", который совершил Аффлек по отношению к Лопес
Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

После нескольких месяцев слухов Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально подали на развод. Но решение принадлежало именно актрисе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Друг бывшей пары утверждает, что Аффлек позволил Лопес сделать последний шаг, как акт милосердия к ней. Пара не подписала брачный договор перед свадьбой в июле 2022 года.

 

Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

 

"Бен знал, что Дженнифер собирается подавать на развод. Для него это совсем не было шоком. На самом деле он позволил ей это сделать. Дженнифер больше волновалась о том, как разрыв повлияет на ее карьеру, что подумают поклонники и что напишет пресса", — говорит знакомый Аффлека.

Дженнифер, чье состояние составляет 400 миллионов долларов, сняла четыре фильма после того, как вышла замуж за Бена, в том числе свой самофинансированный проект со стоимостью 20 миллионов долларов "Это я... сейчас: история любви", об их романе.

В 2023 году она запустила свою линию коктейлей Delola, и намеревалась отправиться в мировое турне в поддержку своего последнего альбома This Is Me...Now, но его отменили за несколько недель до начала, чтобы Лопес могла сосредоточиться на семье.

Лауреат премии "Оскар" Аффлек, чье состояние составляет 150 миллионов долларов, недавно снялся в фильмах "Воздух" (2023) и "Гипнотик" (2023). Он также недавно завершил производство "Бухгалтера" 2016 года.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек Звездный развод зарубежные звезды

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