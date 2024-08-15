Перша зустріч за довгий час — щасливого Аффлека підловили після візиту Лопес

Актор Бен Аффлек. Фото: TheImageDirect.com

Бен Аффлек був помічений усміхненим, коли прямував до свого офісу в Лос-Анджелесі. Актор, якому виповнюється 52 роки, був у чудовому настрої після візиту своєї дружини.

Про це пише Daily Mail.

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Актор був у темно-синьому костюмі, сонцезахисних окулярах Ray-Ban і з чорною сумкою. Днями він провів час з дружиною Дженніфер Лопес у своєму орендованому будинку в Лос-Анджелесі. Актриса підвозила його сина Семюеля після того, як вирушила з дитиною на шопінг. Акторка залишалася в домі, щоб поговорити з Беном.

Актор Бен Аффлек. Фото: TheImageDirect.com

Вони не фотографувалися на публіці разом з червня, оскільки збираються розлучитися. ЗМІ заявили, що подружжя чекають на вихід свого фільму "Нестримні", який вийде наступного місяця, перш ніж оголосити про розірвання шлюбу.

Інші припустили, що хочуть відкласти до дворічної річниці весілля, яка припадає на 20 серпня, щоб повідомити сумну звістку.

Також Лопес вже кілька разів бачили з дочкою Аффлека Вайолет. Актор і його колишня дружина Дженніфер Гарнер також мають Серафіну, яку називають Фін.

Нагадаємо, Аффлек та Лопес знову вдягнули обручки. А раніше ми писали, що Лопес провела час із сином Аффлека.