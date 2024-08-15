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Первая встреча за долгое время — счастливого Аффлека подловили после визита Лопес

15 августа 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Первая встреча за долгое время – счастливого Аффлека подловили после визита Лопес.
Актер Бен Аффлек. Фото: TheImageDirect.com
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Бен Аффлек был замечен улыбающимся, когда направлялся в свой офис в Лос-Анджелесе. Актер, которому исполняется 52 года, был в отличном настроении после визита своей супруги.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актер был в темно-синем костюме, солнцезащитных очках Ray-Ban и с черной сумкой. На днях он провел время с супругой Дженнифер Лопес в своем арендованном доме в Лос-Анджелесе. Актриса подвозила его сына Сэмюэля после того, как отправилась с ребенком на шоппинг. Актриса оставалась в доме, чтобы поговорить с Беном.

 

Актер Бен Аффлек
Актер Бен Аффлек. Фото: TheImageDirect.com

 

Они не фотографировались на публике вместе с июня, поскольку собираются развестись. СМИ заявили, что супруги ждут выхода своего фильма "Неудержимые", который выйдет в следующем месяце, прежде чем объявить о расторжении брака.

Другие предположили, что хотят отложить до двухлетней годовщины свадьбы, которая приходится на 20 августа, чтобы сообщить грустную новость.

Также Лопес уже несколько раз видели с дочерью Аффлека Вайолет. Актер и его бывшая супруга Дженнифер Гарнер также воспитывают Серафину, которую называют Финн.

Напомним, Аффлек и Лопес снова надели обручальные кольца. Раньше мы писали, что Лопес провела время с сыном Аффлека.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звездная пара

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