Первая встреча за долгое время — счастливого Аффлека подловили после визита Лопес
Бен Аффлек был замечен улыбающимся, когда направлялся в свой офис в Лос-Анджелесе. Актер, которому исполняется 52 года, был в отличном настроении после визита своей супруги.
Об этом пишет Daily Mail.
Бен Аффлек встретился с Дженнифер Лопес
Актер был в темно-синем костюме, солнцезащитных очках Ray-Ban и с черной сумкой. На днях он провел время с супругой Дженнифер Лопес в своем арендованном доме в Лос-Анджелесе. Актриса подвозила его сына Сэмюэля после того, как отправилась с ребенком на шоппинг. Актриса оставалась в доме, чтобы поговорить с Беном.
Они не фотографировались на публике вместе с июня, поскольку собираются развестись. СМИ заявили, что супруги ждут выхода своего фильма "Неудержимые", который выйдет в следующем месяце, прежде чем объявить о расторжении брака.
Другие предположили, что хотят отложить до двухлетней годовщины свадьбы, которая приходится на 20 августа, чтобы сообщить грустную новость.
Также Лопес уже несколько раз видели с дочерью Аффлека Вайолет. Актер и его бывшая супруга Дженнифер Гарнер также воспитывают Серафину, которую называют Финн.
Напомним, Аффлек и Лопес снова надели обручальные кольца. Раньше мы писали, что Лопес провела время с сыном Аффлека.
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