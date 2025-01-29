Лікарі провели надскладну операцію у Вінницькій області й врятували здоров'я підлітка

Хірурги на операції. Ілюстративне фото: pexels.com

До лікарів Вінницької обласної лікарні імені М.І. Пирогова поступила п'ятнадцятирічна пацієнтка з діагнозом трофобластична хвороба, повний міхуровий занесок. Даний стан характеризується значним ризиком масивної кровотечі, що може призвести до летального результату, але хірургам вдалось врятувати дівчину.

Про це повідомляється на сторінці лікарні у Facebook.

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Як проходила операція

Медичний колектив прийняв рішення про проведення складного хірургічного втручання, яке включало в себе:

емболізацію судин матки з метою зменшення ризику кровотечі шляхом перекриття кровотоку в відповідних судинах;

евакуацію вмісту порожнини матки методом мануальної вакуум-аспірації.

Дана операція є однією з найскладніших у гінекології через високий ризик ускладнень, таких як масивна крововтрата, інфекційні ускладнення та пошкодження матки.

Успішне проведення операції стало можливим завдяки скоординованій роботі мультидисциплінарної команди фахівців: хірургів Сергійчука О.Л., Кукурузи І.Л., Шрамко І.В., та анестезіолога Зозулі С.Ю.

Стан пацієнтки після операції стабільний. Завдяки сучасним методам лікування та високому професіоналізму лікарів вдалося зберегти життя юної пацієнтки.

Цей випадок підтверджує, що медицина вимагає не тільки наукових знань, але й самовідданості, досвіду та віри в успіх навіть у найскладніших ситуаціях. Керівництво лікарні та рідні дівчинки щиро вдячні всім членам медичної команди за їхню працю.

Раніше ми розповідали, що у Львові нейрохірурги врятували семимісячну дівчинку Соломійку з рідкісною аневризмою судин головного мозку. Боротьбу за життя дитини лікарі розпочали ще до її народження — на 32-му тижні вагітності.

А у Міністерстві охорони здоров’я України затвердили новий порядок та частоту медичних оглядів для дітей вдома та у медзакладах. Новий порядок впроваджено в рамках програми "Турбота з народження вдома".