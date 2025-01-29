Врачи провели сложнейшую операцию в Винницкой области и спасли здоровье подростка

Хирурги на операции. Иллюстративное фото: pexels.com

К врачам Винницкой областной больницы имени Н.И. Пирогова поступила пятнадцатилетняя пациентка с диагнозом трофобластическая болезнь, полный пузырный занесок. Данное состояние характеризуется значительным риском массивного кровотечения, что может привести к летальному исходу, но хирургам удалось спасти девушку.

Об этом сообщается на странице больницы в Facebook.

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Как проходила операция

Медицинский коллектив принял решение о проведении сложного хирургического вмешательства, которое включало в себя:

эмболизацию сосудов матки с целью уменьшения риска кровотечения путем перекрытия кровотока в соответствующих сосудах;

эвакуацию содержимого полости матки методом мануальной вакуум-аспирации.

Данная операция является одной из самых сложных в гинекологии из-за высокого риска осложнений, таких как массивная кровопотеря, инфекционные осложнения и повреждения матки.

Успешное проведение операции стало возможным благодаря скоординированной работе мультидисциплинарной команды специалистов: хирургов Сергийчука А.Л., Кукурузы И.Л., Шрамко И.В., и анестезиолога Зозули С.Ю.

Состояние пациентки после операции стабильное. Благодаря современным методам лечения и высокому профессионализму врачей удалось сохранить жизнь юной пациентки.

Этот случай подтверждает, что медицина требует не только научных знаний, но и самоотверженности, опыта и веры в успех даже в самых сложных ситуациях. Руководство больницы и родные девочки искренне благодарны всем членам медицинской команды за их труд.

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