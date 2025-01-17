МОЗ оновило підхід до медоглядів дітей — що зміниться у 2025 році

Медичне обстеження дитини. Фото: Pexels

В Міністерстві охорони здоров’я України затвердили новий порядок та частоту медичних оглядів для дітей вдома та у медзакладах. Новий порядок впроваджено в рамках програми "Турбота з народження вдома", яка забезпечує єдиний підхід до спостереження за дітьми від народження до чотирьох років.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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У МОЗ зазначили, що у ранньому віці дитина потребує особливої уваги до здоров’я, харчування, вакцинації та гігієни. Батьки також мають отримувати знання про догляд і профілактику нещасних випадків.

"Домашні візити — це не лише медичні огляди, але й можливість надати сімʼї психологічну підтримку, навчити батьків виявляти ранні ознаки порушень розвитку та створювати безпечне середовище для дитини", — повідомив Віктор Ляшко.

Реалізація програми стала можливою завдяки співпраці з UNICEF Ukraine, яке допомогло у підготовці медичних працівників. У 2024 році створено 12 тренінгово-ресурсних центрів у семи регіонах України, а у 2025 році планується відкриття ще 10 таких центрів.

Один із них запрацював на базі Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика за підтримки UNICEF та Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Пілотний проєкт уже працює у 15 областях, включно з прифронтовими територіями. У 2024 році послугами домашніх візитів скористалися понад 40 тисяч дітей, їхніх батьків і опікунів.

У 2025 році програма охопить усі регіони країни, забезпечуючи підтримку сімей, навіть у найвіддаленіших районах.

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