Минздрав обновил подход к медосмотрам детей — что изменится в 2025 году

Медицинское обследование ребенка. Фото: Pexels

В Министерстве здравоохранения Украины утвердили новый порядок и частоту медицинских осмотров для детей дома и в медучреждениях. Новый порядок внедрен в рамках программы "Забота с рождения дома", которая обеспечивает единый подход к наблюдению за детьми от рождения до четырех лет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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В Минздраве отметили, что в раннем возрасте ребенок требует особого внимания к здоровью, питанию, вакцинации и гигиене. Родители также должны получать знания об уходе и профилактике несчастных случаев.

"Домашние визиты — это не только медицинские осмотры, но и возможность предоставить семье психологическую поддержку, научить родителей выявлять ранние признаки нарушений развития и создавать безопасную среду для ребенка", — сообщил Виктор Ляшко.

Реализация программы стала возможной благодаря сотрудничеству с UNICEF Ukraine, которое помогло в подготовке медицинских работников. В 2024 году создано 12 тренингово-ресурсных центров в семи регионах Украины, а в 2025 году планируется открытие еще 10 таких центров.

Один из них заработал на базе Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика при поддержке UNICEF и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Пилотный проект уже работает в 15 областях, включая прифронтовые территории. В 2024 году услугами домашних визитов воспользовались более 40 тысяч детей, их родителей и опекунов.

В 2025 году программа охватит все регионы страны, обеспечивая поддержку семей, даже в самых отдаленных районах.

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