Відкриття аптек у селах — Уряд спростив вимоги

Покупець в аптеці. Ілюстративне фото: alterainvest

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до ліцензійних умов та спростив вимоги для відкриття аптек у селах. Відтепер, для отримання ліцензії не потрібно робити складні архітектурні перебудови в приміщеннях — достатньо просто зонувати простір аптеки відповідно до оновлених вимог.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Читайте також:

Що змінилося для відкриття аптек в селі

Перш за все змінилися вимоги до мінімальної площі торгівельної зали для аптек. Так, раніше вона мала бути 13,5 м², а тепер достатньо 11 м², однак вимоги до загальної площі таких аптек залишились без змін — 30 м².

Крім того, раніше приміщення сільської аптеки обов'язково мало поділятися на:

торговельний зал (не менше ніж 6 м²);

приміщення для зберігання лікарських засобів (не менше ніж 3,6 м²);

кімнати для працівників (не менше ніж 2,4 м²).

Тепер у межах загальної площі (не менше ніж 18 м²) власникам достатньо виділити торгівельну зону площею не менш ніж 6 м², а вимоги для виділення окремих приміщень для зберігання ліків та кімнати для працівників усунуто.

Уряд запевнив, що спрощені вимоги сприятимуть тому, аби більше аптек відкривалось у віддалених населених пунктах. Це полегшить доступ до ліків для людей, які живуть далеко від міст, адже наразі лише в 11 % сіл працюють аптечні заклади. Це всього 5 700 аптек. Такі умови суттєво ускладнюють доступ мешканців до лікарських засобів.

Крім того, відповідне рішення полегшить підприємцям процес вибору приміщень для аптечних закладів, їх планування та облаштування, а отже — можна буде використовувати приміщення за значно меншу вартість або орендну плату.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що категорія українців може безкоштовно у 2025 році отримати ліки. Для цього працює спеціальна програма "Доступні ліки".

Додамо, українці можуть купити ліки вітчизняного виробництва за "тисячу від Зеленського". Це можливо зробити до кінця зими.