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Правительство упростило требования для открытия аптек в селах

15 января 2025 09:45
Андрей Плахонин - Редактор
Открытие аптек в селах — Правительство упростило требования
Покупатель в аптеке. Иллюстративное фото: alterainvest
Андрей Плахонин - Редактор

Кабинет Министров Украины принял изменения в лицензионные условия и упростил требования для открытия аптек в селах. Отныне, для получения лицензии не нужно делать сложные архитектурные перестройки в помещениях — достаточно просто зонировать пространство аптеки в соответствии с обновленными требованиями.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Первым делом изменились требования к минимальной площади торгового зала для аптек. Так, ранее она должна была быть 13,5 м², а теперь достаточно 11 м², однако требования к общей площади таких аптек остались без изменений — 30 м².

Кроме того, ранее помещение сельской аптеки обязательно должно было делиться на:

  • торговый зал (не менее 6 м²);
  • помещения для хранения лекарственных средств (не менее 3,6 м²);
  • комнаты для работников (не менее 2,4 м²).

Теперь в пределах общей площади (не менее 18 м²) владельцам достаточно выделить торговую зону площадью не менее 6 м², а требования для выделения отдельных помещений для хранения лекарств и комнаты для работников устранены.

Правительство заверило, что упрощенные требования будут способствовать тому, чтобы больше аптек открывалось в отдаленных населенных пунктах. Это облегчит доступ к лекарствам для людей, которые живут далеко от городов, ведь сейчас только в 11% сел работают аптечные учреждения. Это всего 5 700 аптек. Такие условия существенно затрудняют доступ жителей к лекарственным средствам.

Кроме того, соответствующее решение облегчит предпринимателям процесс выбора помещений для аптечных учреждений, их планирование и обустройство, а следовательно — можно будет использовать помещения за значительно меньшую стоимость или арендную плату.

Напомним, недавно мы писали, что категория украинцев может бесплатно в 2025 году получить лекарства. Для этого работает специальная программа "Доступные лекарства".

Добавим, украинцы могут купить лекарства отечественного производства за "тысячу от Зеленского". Это возможно сделать до конца зимы

Кабинет министров украинцы здоровье медицина аптеки

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