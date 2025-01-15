Открытие аптек в селах — Правительство упростило требования

Покупатель в аптеке. Иллюстративное фото: alterainvest

Кабинет Министров Украины принял изменения в лицензионные условия и упростил требования для открытия аптек в селах. Отныне, для получения лицензии не нужно делать сложные архитектурные перестройки в помещениях — достаточно просто зонировать пространство аптеки в соответствии с обновленными требованиями.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Первым делом изменились требования к минимальной площади торгового зала для аптек. Так, ранее она должна была быть 13,5 м², а теперь достаточно 11 м², однако требования к общей площади таких аптек остались без изменений — 30 м².

Кроме того, ранее помещение сельской аптеки обязательно должно было делиться на:

торговый зал (не менее 6 м²);

помещения для хранения лекарственных средств (не менее 3,6 м²);

комнаты для работников (не менее 2,4 м²).

Теперь в пределах общей площади (не менее 18 м²) владельцам достаточно выделить торговую зону площадью не менее 6 м², а требования для выделения отдельных помещений для хранения лекарств и комнаты для работников устранены.

Правительство заверило, что упрощенные требования будут способствовать тому, чтобы больше аптек открывалось в отдаленных населенных пунктах. Это облегчит доступ к лекарствам для людей, которые живут далеко от городов, ведь сейчас только в 11% сел работают аптечные учреждения. Это всего 5 700 аптек. Такие условия существенно затрудняют доступ жителей к лекарственным средствам.

Кроме того, соответствующее решение облегчит предпринимателям процесс выбора помещений для аптечных учреждений, их планирование и обустройство, а следовательно — можно будет использовать помещения за значительно меньшую стоимость или арендную плату.

Напомним, недавно мы писали, что категория украинцев может бесплатно в 2025 году получить лекарства. Для этого работает специальная программа "Доступные лекарства".

Добавим, украинцы могут купить лекарства отечественного производства за "тысячу от Зеленского". Это возможно сделать до конца зимы