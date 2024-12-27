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Аптеки, що приймають 1 000 Зеленського — перелік партнерів

27 грудня 2024 12:20
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Де витратити 1 000 Зеленського на ліки — список аптек-партнерів
Люди купують ліки в аптеці. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Українці мають можливість скористатися коштами, отриманими в рамках державних програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек", для купівлі ліків або книг. Завдяки зручному доступу до інтерактивної карти знайти найближчу аптеку чи книгарню стало ще простіше.

Про те, де шукати аптеки та книгарні, в яких можна використати гроші від держави, пояснили в Міністерстві економіки України.

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В міністерстві повідомили, що аптеки та книгарні, які долучилися до ініціатив "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек", завжди поруч. Ви можете використати отримані кошти для придбання ліків або книг у рамках цих програм. Для пошуку аптек вже доступна інтерактивна карта, а серед партнерів-аптек: 

  • АНЦ;
  • DiGi;
  • 9-1-1;
  • Здрава; 
  • Аптека 3і;
  • Благодать;
  • ОПТ Аптека;
  • Подорожник;
  • Аптека оптових цін;
  • Бажаємо здоров’я.

Які книгарні беруть участь в програмі

Книгарні, які беруть участь у програмах, також можна знайти на інтерактивній карті. Серед книгарень-партнерів: Readeat, Yakaboo, Книгарня Є, Bukva, КМ-Букс, КСД, КнигоЛенд, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, видавництва "Vivat", "РМ", "Фабула", "Астролябія", "Книголав", "Старого Лева", а також Book.ua та BookChef.

Програми "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" забезпечують доступ до важливих товарів для кожного українця. Вибирайте найзручніші локації аптек та книгарень серед численних партнерів, щоб скористатись підтримкою.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що українці, які залишаються в країні, можуть отримати одноразову фінансову допомогу в рамках програми "Зимова єПідтримка". Розмір допомоги складає 1 000 гривень, але її можна витратити тільки на певні категорії товарів, серед яких є лікарські засоби

Також ми розповідали, що з 1 кожен громадянин України може отримати 1 000 гривень від держави. Проте деякі українці повідомляють, що після подачі заявки кошти не надійшли на їхні рахунки.

книги ліки аптеки єПідтримка тисяча Зеленського

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