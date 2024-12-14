1000 грн від Зеленського продовжать виплачувати у 2025 році — деталі

Купюри номіналом 1000 гривень. Фото: УНІАН

В Україні триває оформлення заявок на отримання 1 000 гривень допомоги у рамках програми єПідтримка. Подати заявку можна до 28 лютого 2025 року, а гроші надходять протягом 10 робочих днів після звернення.

Про те, чи можна подати заявку на участь в програмі у 2025 році та як можна використати гроші, розповіла в інтерв'ю "Українському радіо" заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

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Як українці зможуть використати отримані гроші

Список банків-партнерів, які беруть участь у програмі, доступний на офіційному порталі, і його планують розширювати. Заявку можуть подати як люди літнього віку, так і громадяни, які не мають індивідуального податкового номера з релігійних міркувань. Кошти можна використати на:

оплату комунальних послуг;

придбання військових облігацій;

перерахувати у благодійні фонди.

Варто зазначити, що гроші від продажу облігацій спрямовуються на забезпечення оборонних потреб країни. Тому українців закликають активніше долучатись до програми.

Як подати заявку через "Дію"

Для оформлення заявки потрібно оновити застосунок "Дія" до останньої версії. У головному меню з’явиться розділ "Зимова єПідтримка", де необхідно обрати картку для виплат.

Якщо користувач ще не має картки для програми "Національний кешбек", додаток запропонує оформити її через один із 14 банків-партнерів. Після цього потрібно підтвердити вибір картки, зазначити, що кошти надходитимуть саме на неї, та подати заявку.

У випадку подання заявки на дітей система автоматично підтягне цифрові свідоцтва про народження. Якщо їх немає, можна ввести номер свідоцтва вручну, після чого "Дія" проведе верифікацію.

Раніше ми писали, що з початку грудня українці можуть оформити заявку на виплату 1 000 гривень державної допомоги. Громадяни, які скористалися цією можливістю у перший день запуску програми "Зимова єПідтримка", вже отримали кошти й можуть використовувати їх на власний розсуд.

Також ми розповідали, що українці можуть отримати 1 000 гривень від держави. Першими кошти отримають клієнти державних банків, які мають картку "Національний кешбек", а також тим, хто оформив заявку 1 грудня одразу після старту програми.