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Зимнюю тысячу будут выплачивать в 2025 году — кто получит деньги

14 декабря 2024 14:39
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
1000 грн от Зеленского продолжат выплачивать в 2025 году — детали
Купюры номиналом 1000 гривен. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине продолжается оформление заявок на получение 1 000 гривен помощи в рамках программы єПідтримка. Подать заявку можно до 28 февраля 2025 года, а деньги поступают в течение 10 рабочих дней после обращения.

О том, можно ли подать заявку на участие в программе в 2025 году и как можно использовать деньги, рассказала в интервью "Украинскому радио" заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

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Как украинцы смогут использовать полученные деньги

Список участвующих в программе банков-партнеров доступен на официальном портале и его планируют расширять. Заявку могут подать как пожилые люди, так и граждане, не имеющие индивидуального налогового номера по религиозным соображениям. Средства можно использовать на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • приобретение военных облигаций;
  • перечислить в благотворительные фонды.

Следует отметить, что деньги от продажи облигаций направляются на обеспечение оборонных потребностей страны. Поэтому украинцев призывают активнее участвовать в программе.

Как подать заявку через "Дію"

Для оформления заявки необходимо обновить приложение "Дія" до последней версии. В главном меню появится раздел "Зимова єПідтримка", где необходимо выбрать карту для выплат.

Если у пользователя еще нет карты для программы "Национальный кэшбек", приложение предложит оформить ее через один из 14 банков-партнеров. После этого нужно подтвердить выбор карты, указать, что средства будут поступать именно на нее, и подать заявку.

В случае подачи заявки на детей, система автоматически подтянет цифровые свидетельства о рождении. Если их нет, можно ввести номер свидетельства вручную, после чего "Дія" произведет верификацию.

Ранее мы писали, что с начала декабря украинцы могут оформить заявку на выплату 1000 гривен государственной помощи. Граждане, которые воспользовались этой возможностью в первый день запуска программы "Зимова єПідтримка", уже получили средства и могут использовать их по собственному усмотрению.

Также мы рассказывали, что украинцы могут получить 1000 гривен от государства. Первыми средства получат клиенты государственных банков, имеющих карточку "Национальный кэшбек", а также оформившие заявку 1 декабря сразу после старта программы.

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