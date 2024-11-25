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Тисяча від Зеленського — коли Укрпошта почне видавати гроші

25 листопада 2024 15:58
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Тисяча від Зеленського — як отримати через Укрпошту та коли почнуть виплачувати
Чоловік у відділенні Укрпошти. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Українська влада ухвалила рішення про надання фінансової допомоги українцям, щоб підтримати їх у зимовий період, який, імовірно, буде непростим через можливі перебої з електропостачанням. Виплату в розмірі 1 000 гривень можна буде отримати до кінця лютого 2025 року.

Про те, хто та коли зможе отримати гроші через Укрпошту, повідомила пресслужба компанії.

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Укрпошта здійснить виплати по 1 тисячі гривень у рамках програми "зимової підтримки" для двох мільйонів громадян України. Це стосується отримувачів пенсій та соціальної допомоги, які користуються послугами пошти. 

За інформацією компанії, разову допомогу отримає приблизно 2 мільйони пенсіонерів та осіб з інвалідністю I та II групи. Сума у 1 000 гривень буде додана до пенсій і соціальних виплат громадян. Гроші будуть видавати:

  • листоноші;
  • працівники пересувних відділень пошти;
  • працівники стаціонарних відділень пошти.

"Приймання заявок на отримання допомоги через Укрпошту розпочнеться на початку грудня. Компанія надасть детальні інструкції, як це зробити, найближчим часом", — зазначає пресслужба Укрпошти.

Варто зазначити, що Міністерство соціальної політики визначає перелік громадян, які матимуть право на отримання коштів через Укрпошту. Подати заявку через застосунок "Дія" для цієї програми буде неможливо.

Отримувачі державної допомоги зможуть використовувати її для оплати комунальних послуг, мобільного зв’язку, придбання харчових продуктів, ліків, побутової хімії та інших товарів українського виробництва у відділеннях Укрпошти. Окрім цього, клієнти компанії матимуть змогу спрямувати кошти програми "Зимова підтримка" на передплату улюблених газет і журналів на наступний рік, а також на купівлю поштової продукції.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що у жовтні президент України Володимир Зеленський повідомив про виплату 1 тис. грн кожному українцю. Однак деякі громадяни все ж залишаться без фінансової підтримки. 

Також ми розповідали, план президента України щодо виплати 1 000 грн кожному громадянину було затверджено Кабміном. Загалом на реалізацію програми планують витратити 5 млрд грн. 

Укрпошта виплати гроші допомога тисяча Зеленського

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