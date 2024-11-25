Тысяча от Зеленского — как получить через Укрпочту и когда начнут выплачивать

Человек в отделении Укрпочты. Фото: УНИАН

Украинские власти приняли решение о предоставлении финансовой помощи украинцам, чтобы поддержать их в зимний период, который, вероятно, будет непростым из-за возможных перебоев с электроснабжением. Выплату в размере 1 тыс. грн можно будет получить до конца февраля 2025 года.

О том, кто и когда сможет получить деньги через Укрпочту, сообщила пресс-служба компании.

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Укрпочта произведет выплаты по 1 тыс. грн в рамках программы "зимней поддержки" для двух миллионов граждан Украины. Это касается получателей пенсий и социальной помощи, пользующихся услугами почты.

По информации компании, разовую помощь получит около 2 миллионов пенсионеров и лиц с инвалидностью I и II группы. Сумма в 1 будет добавлена к пенсиям и социальным выплатам граждан. Деньги будут выдавать:

почтальоны;

работники передвижных отделений почты;

работники стационарных отделений почты

"Прием заявок на получение помощи через Укрпочту начнется в начале декабря. Компания предоставит детальные инструкции, как это сделать, в ближайшее время", — отмечает пресс-служба Укрпочты.

Следует отметить, что Министерство социальной политики определяет перечень граждан, имеющих право на получение средств через Укрпочту. Подать заявку через приложение "Дія" для этой программы будет невозможно.

Получатели государственной помощи смогут использовать ее для оплаты коммунальных услуг, мобильной связи, приобретения пищевых продуктов, лекарств, бытовой химии и других товаров украинского производства в отделениях Укрпочты. Кроме того, клиенты компании смогут направить средства программы "Зимняя поддержка" на подписку любимых газет и журналов на следующий год, а также на покупку почтовой продукции.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил о выплате 1 тыс. грн каждому украинцу. Однако некоторые граждане все же останутся без финансовой поддержки.

Также мы рассказывали, что план президента Украины по выплате 1 тыс. грн каждому гражданину был утвержден Кабмином. В общей сложности на реализацию программы планируют потратить 5 млрд грн.