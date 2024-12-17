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Тисяча Зеленського — в яких аптеках можна купити ліки

17 грудня 2024 12:05
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Ліки за 1000 Зеленського — в яких аптеках можна купити (коди)
Жінка купує ліки. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Українці, що залишаються на території країни, включно з дітьми, зможуть отримати одноразову державну допомогу у рамках програми ''Зимова єПідтримка''. Сума виплати становить 1 000 гривень, але витратити її можна лише на визначені групи товарів, серед яких є лікарські засоби. Придбати медикаменти можна як в аптеках, так і у відділеннях Укрпошти.

Про те, як можна витратити 1 000 грн від держави на ліки, дізналися Факти ICTV.

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Де можна купити ліки на "Тисячу Зеленського"

Згідно з постановою №1330 від 22 листопада 2024 року, державні кошти на суму 1 000 грн можна витратити на ліки лише за певних умов. По-перше, аптека має бути зареєстрована з кодом MCC 5912. Якщо аптека або аптечний пункт використовує інші коди, наприклад, 5122, 5292 чи 5295, оплата за ліки з держпідтримки буде не доступна.

По-друге, якщо у чеку міститься хоча б один препарат іноземного виробництва, транзакція також буде відхилена. Лише ліки українських виробників дозволено купувати за ці кошти.

Як замовити ліки через Укрпошту

Придбати ліки на 1000 грн Зимової єПідтримки українці можуть також через Укрпошту. Для цього можна:

  1. Відвідати найближче відділення Укрпошти особисто.
  2. Зверніться на гарячу лінію за номером 0 800 300 545, де оператор-фармацевт допоможе оформити замовлення.

У більшості відділень уже є роздрукований перелік медикаментів, які можна придбати за цією програмою. З 1 січня 2025 року замовити ліки можна буде й на офіційному сайті Укрпошти. Державна допомога поширюється також на прифронтові регіони, включені до спеціального переліку, затвердженого урядом.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що з 1 грудня українці подають заявки на отримання 1000 грн грошової допомоги від держави. Ті, хто подав заявку на старті програми, вже отримали кошти, і думають як їх краще витратити.

Також ми розповідали, що цього року кожен громадянин України може отримати додаткову 1 000 грн. Більшість українців планує використати ці гроші на оплату комуналки, мобільного зв'язку або на підтримку ЗСУ, але є і "цікавіші" варіанти.

гроші ліки аптеки допомога тисяча Зеленського

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