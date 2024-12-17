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Тысяча Зеленского — в каких аптеках можно купить лекарства

17 декабря 2024 12:05
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Лекарства за 1000 Зеленского — в каких аптеках можно купить (коды)
Женщина покупает лекарства. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Украинцы, остающиеся на территории страны, включая детей, смогут получить единовременную государственную помощь в рамках программы ''Зимова єПідтримка''. Сумма выплаты составляет 1000 гривен, но потратить ее можно только на определенные группы товаров, среди которых есть лекарства. Купить медикаменты можно как в аптеках, так и в отделениях Укрпочты.

О том, как можно потратить 1 000 грн от государства на лекарства, узнали Факты ICTV.

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Где можно купить лекарства на "Тысячу Зеленского"

Согласно постановлению №1330 от 22 ноября 2024 года, государственные средства на сумму 1 000 грн можно потратить на лекарства только при определенных условиях. Во-первых, аптека должна быть зарегистрирована с кодом MCC 5912. Если аптека или аптечный пункт использует другие коды, например 5122, 5292 или 5295, оплата за лекарства из господдержки будет недоступна.

Во-вторых, если в чеке содержится хотя бы один препарат иностранного производства, транзакция будет отклонена. Лишь лекарство украинских производителей разрешено покупать за эти средства.

Как заказать лекарства через Укрпочту

Приобрести лекарства на 1000 грн єПідтримки украинцы могут также через Укрпочту. Для этого можно:

  1. Посетить ближайшее отделение Укрпочты лично.
  2. Обратитесь на горячую линию по номеру 0800300545, где оператор-фармацевт поможет оформить заказ.

В большинстве отделений уже есть распечатанный список медикаментов, которые можно приобрести по этой программе. С 1 января 2025 года заказать лекарство можно будет и на официальном сайте Укрпочты. Государственная помощь распространяется также на прифронтовые регионы, включенные в специальный перечень, утвержденный правительством.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что с 1 декабря украинцы подают заявки на получение 1000 грн денежной помощи от государства. Те, кто подал заявку на старте программы, уже получили средства, и думают, как их лучше потратить.

Также мы рассказывали, что в этом году каждый гражданин Украины может получить дополнительную 1000 грн. Большинство украинцев планируют использовать эти деньги на оплату коммуналки, мобильной связи или на поддержку ВСУ, но есть и более "интересные" варианты.

деньги лекарства аптеки помощь тысяча Зеленского

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