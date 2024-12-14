Зимова єПідтримка — допомога чи можливість розкішно провести час

Тисяча гривень. Фото: Flickr/НБУ

Цього року кожен українець може взяти участь в програмі "Зимова єПідтримка" та отримати додаткову 1 000 гривень від держави. Використати ці кошти можна на оплату комуналки, поповнення мобільного, підтримку ЗСУ або на благодійність. Однак, як виявилось, є і більш "екзотичні" варіанти.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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На що можна потратити 1 000 гривень від держави

Для більшості громадян України "Зимова єПідтримка" — це чудова нагода оплатити важливі товари та послуги. Однак серед того, на що дозволено витратити гроші від держави, можна помітити доволі сумнівні варіанти.

Ярослав Железняк звернув увагу на перелік послуг, на які можна витратити кошти в рамках програми "Національний кешбек". З державного бюджету, що формується завдяки податкам українців, можна оплатити:

фотосесії;

ресторани;

автомийку;

автоцивілку;

оренду яхти;

п'ятизіркові готелі, такі як Hyatt або Fairmont.

"І все це зимова підтримка і за кошти платників податків", — наголосив Железняк.

На що ще можна витратити "Зимову єПідтримку"

Програма підтримки українців дозволяє використовувати 1000 грн на різноманітні потреби. Серед основних варіантів:

Підтримка ЗСУ: внески на потреби військових або благодійні фонди. Мобільний зв'язок: для покриття витрат на тарифи операторів. Комунальні послуги: особливо актуально в період опалювального сезону. Транспортні квитки: зручний спосіб для подорожей між містами чи відвідин родичів. Культурні заходи: на квитки до театрів, музеїв та інших культурних установ. Книги українських авторів: підтримка літератури та книговидання, зокрема у новорічний період. Медичні продукти: кошти можна витратити на ліки, вироблені в Україні, завдяки співпраці з понад 250 постачальниками та фармацевтичними компаніями.

Також, за словами голови Укрпошти Ігоря Смілянського, кошти можна витратити на харчові продукти, побутову хімію та підписку на українські видання.

Раніше ми писали, що за кілька днів після запуску програми "Зимова єПідтримка" українці отримали виплати на суму понад 720 мільйонів гривень. Кошти перераховуються на картки "Національного кешбеку".

Також ми розповідали, що триває процес оформлення заявок на отримання допомоги від держави в розмірі 1 000 гривень. Їх прийматимуть аж до 28 лютого 2025 року.