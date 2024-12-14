Поддержка — помощь или возможность роскошно провести время

Тысяча гривен. Фото: Flickr/НБУ

В этом году каждый украинец может принять участие в программе "Зимова єПідтримка" и получить дополнительную 1 000 гривен от государства. Использовать эти средства можно на оплату коммуналки, пополнение мобильного, поддержку ВСУ или благотворительность. Однако, как оказалось, есть и более "экзотические" варианты.

Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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На что можно потратить 1000 гривен от государства

Для большинства граждан Украины "Зимова єПідтримка" — это отличный способ оплатить важные товары и услуги. Однако среди того, на что можно потратить деньги от государства, можно заметить довольно сомнительные варианты.

Ярослав Железняк обратил внимание на список услуг, на которые можно потратить средства в рамках программы "Национальный кэшбек". Из государственного бюджета, который формируется благодаря налогам украинцев, можно оплатить:

фотосессии;

рестораны;

автомойку;

страховку авто;

аренду яхты;

пятизвездочные отели, такие как Hyatt или Fairmont.

"И все это зимняя поддержка и за средства налогоплательщиков", — подчеркнул Железняк.

На что еще можно потратить "Зимову єПідтримку"

Программа поддержки украинцев позволяет использовать 1000 грн на всевозможные нужды. Среди основных вариантов:

Поддержка ВСУ: взносы на нужды военных или благотворительные фонды. Мобильная связь: для покрытия расходов на тарифы операторов. Коммунальные услуги: особенно актуально в период отопительного сезона. Транспортные билеты: удобный способ путешествий между городами или посещение родственников. Культурные мероприятия: на билеты в театры, музеи и другие культурные учреждения. Книги украинских авторов: поддержка литературы и книгоизданий, в частности, в новогодний период. Медицинские продукты: средства можно потратить на лекарства, произведенные в Украине, благодаря сотрудничеству с более чем 250 поставщиками и фармацевтическими компаниями.

Также, по словам главы Укрпочты Игоря Смилянского, средства можно потратить на продукты питания, бытовую химию и подписку на украинские издания.

Ранее мы писали, что через несколько дней после запуска программы "Зимова єПідтримка" украинцы получили выплаты на сумму более 720 миллионов гривен. Средства перечисляются на карточки "Национального кэшбека".

Также мы рассказывали, что идет процесс оформления заявок на получение помощи от государства в размере 1000 гривен. Их будут принимать до 28 февраля 2025 года.