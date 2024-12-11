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Зимова єПідтримка — на що найкраще витратити 1000 грн

11 грудня 2024 12:51
Володимир Мололкін - редактор
1000 грн від Зеленського — як витратити державну допомогу з користю
Купюра 1000 грн. Фото: Єлизавета Сергієнко/Пресцентр НБУ
Володимир Мололкін - редактор

З 1 грудня стартувала виплата грошової допомоги у розмірі 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Українці можуть витратити кошти на товари та послуги українського виробництва.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на що з користю можна витратити 1000 грн від Зеленського.

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На що можна витратити 1000 грн від держави

Нова програма підтримки українців розширює можливості використання наданих коштів. Зокрема, їх можна витратити на придбання ліків і медичних продуктів, вироблених в Україні. Цьому сприяє співпраця з більш ніж 250 постачальниками медичної продукції та 50 фармацевтичними компаніями.

Окрім цього, фінансову допомогу можна витратити й на інші категорії товарів та послуг. Наприклад:

  • на оплату комунальних послуг — кошти надають у період опалювального сезону, тому оплата комуналки є одним з найбільш практичних способів витрат;
  • на квитки на транспорт — особливо актуально для тих, хто змушений постійно переміщуватися між містами або планує відвідати родичів у сезон перед святами;
  • на культурний відпочинок — кошти стало можливим витратити на квитки в театри, музеї та інші культурні установи. З наближенням новорічних свят варто очікувати чимало вистав, виставок і заходів, що стане чудовим способом відпочити з близькими та підтримати українську культуру;
  • на підтримку Збройних сил України — у такі складні часи можна підтримати наших військових, перерахувавши кошти на конкретну бригаду або зробити внесок у благодійні фонди;
  • на купівлю книг українських авторів — є можливість підтримати видавничий бізнес та українську літературу, а у сезон новорічних свят книга може стати чудовим подарунком для ваших рідних та близьких;
  • на оплату мобільного зв'язку — оператори в Україні проводять низку підвищень тарифів на надання своїх послуг, а тому важливо залишатися на зв'язку, з чим допоможе фінансова допомога від держави.

За словами голови Укрпошти Ігоря Смілянського, кошти на відділеннях поштового оператора можна буде витратити ще й на придбання харчових продуктів, побутової хімії і передплату вітчизняних видань (газет, журналів).

З новою програмою підтримки українці мають гнучкі можливості для покриття нагальних потреб, одночасно підтримуючи економіку України. Кожен сам вирішує, як йому витратити свої кошти, але вибір послуг та товарів для цього досить широкий.

Нагадаємо, що заявка на отримання 1000 грн від держави подається зі смартфона у додатку "Дія". Розробники застосунку розповіли, чи є можливість отримати гроші без сучасного пристрою.

Також ми писали, що в мережі деякі українці скаржаться, що, подавши заявку, ще не отримали обіцяні виплати. У "Дії" пояснили, що 1000 грн від держави зараховується на картку не миттєво.

виплати гроші єПідтримка Дія грошова допомога тисяча Зеленського

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