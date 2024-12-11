1000 грн от Зеленского — как потратить государственную помощь с пользой

Купюра 1000 грн. Фото: Елизавета Сергеенко/Пресс-центр НБУ

С 1 декабря стартовала выплата денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимова єПідтримка". Украинцы могут потратить деньги на товары и услуги украинского производства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на что с пользой можно потратить 1000 грн от Зеленского.

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На что можно потратить 1000 грн от государства

Новая программа поддержки украинцев расширяет возможности использования средств. В частности, их можно потратить на приобретение лекарств и медицинских продуктов, производимых в Украине. Этому способствует сотрудничество с более чем 250 поставщиками медицинской продукции и 50 фармацевтическими компаниями.

Кроме того, финансовую помощь можно потратить и на другие категории товаров и услуг. Например:

на оплату коммунальных услуг — средства предоставляются в период отопительного сезона, поэтому оплата коммуналки является одним из наиболее практичных способов расходов;

на билеты на транспорт — особенно актуально для тех, кто вынужден постоянно перемещаться между городами или планирует посетить родственников в сезон перед праздниками;

на культурный отдых — средства стало возможным потратить на билеты в театры, музеи и другие культурные учреждения. С приближением новогодних праздников стоит ожидать немало представлений, выставок и мероприятий, что станет отличным способом отдохнуть с близкими и поддержать украинскую культуру;

на поддержку Вооруженных сил Украины — в такое сложное время можно поддержать наших военных, перечислив средства на конкретную бригаду или внести вклад в благотворительные фонды;

на покупку книг украинских авторов — есть возможность поддержать издательский бизнес и украинскую литературу, а в сезон новогодних праздников книга может стать прекрасным подарком для ваших родных и близких;

на оплату мобильной связи — операторы в Украине проводят ряд повышений тарифов на предоставление своих услуг, поэтому важно оставаться на связи, с чем поможет финансовая помощь от государства.

По словам главы Укрпочты Игоря Смилянского, средства на отделениях почтового оператора можно будет потратить еще и на приобретение пищевых продуктов, бытовой химии и подписку на отечественные издания (газеты, журналы).

С новой программой поддержки у украинцев есть гибкие возможности для покрытия неотложных потребностей, одновременно поддерживая экономику Украины. Каждый сам решает, как ему потратить свои средства, но выбор услуг и товаров для этого достаточно широк.

Напомним, что заявка на получение 1000 грн от государства подается со смартфона в приложении "Дія". Разработчики приложения рассказали, есть ли возможность получить деньги без современного устройства.

Также мы писали, что в сети некоторые украинцы жалуются, что подав заявку, еще не получили обещанные выплаты. В "Дії" объяснили, что 1000 грн от государства засчитывается на карточку не мгновенно.