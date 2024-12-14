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Як українці витрачають "Зимову тисячу" — у "Дія" є статистика

14 грудня 2024 06:50
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Сервіс Дія представив статистику на які цілі українці витрачають гроші програми єПідтримка
Купюра у тисячу гривень. Ілюстративне фото: Нацбанк України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Протягом декількох днів з моменту запуску програми державної фінансової підтримки "Зимова єПідтримка" громадяни України скористалися виплатами на суму понад 720 мільйонів гривень. Виплати здійснюються на картки "Національного кешбеку". 

Пресслужба застосунку "Дія" підбила невеличку статистику витрат коштів громадян по цій програмі

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Статистика "Дія" по витратах виплат єПідтримки. Фото: Скриншот

Як зазначають в офісі застосунку "Дія", найбільшу частку витрат становлять комунальні платежі (63%), мобільний зв'язок (17%) та благодійні внески на підтримку Збройних Сил України (4%).

В "Дія" нагадують, що громадяни, які подали заявки 2 та 3 грудня, отримають кошти вже найближчим часом. Гроші можна витратити на ті самі потреби, що й кошти кешбеку.

Програму "Зимова єПідтримка" ініціював Президент України Володимир Зеленський. Вона передбачає разову виплату в розмірі 1000 гривень усім громадянам України, які проживають на підконтрольній території.

Реалізація програми здійснюється в рамках експериментального проєкту на платформі "Зроблено в Україні" за схваленням Кабінету Міністрів. Виплати триватимуть до січня 2025 року включно.

Нагадаємо, заявка на отримання 1000 грн грошової допомоги оформлюється зі смартфона у додатку "Дія". Деякі українці без сучасних пристроїв скаржаться на те, що в них немає іншого варіанта для подання заявки.

Також ми писали, що оформити виплату 1000 грн від держави можна й на дітей. Однак деякі українці зазначають, що, якщо у дитини та матері різні прізвища, можуть виникнути складнощі.

Дія виплати фінансова допомога гроші єПідтримка

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