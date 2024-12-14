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Как украинцы тратят "Зимнюю тысячу" — у "Дія" есть статистика

14 декабря 2024 06:50
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Сервис Дія представил статистику на какие целые украинцы тратят деньги программы
Купюра в тысячу гривен. Иллюстративное фото: Нацбанк Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В течение нескольких дней с момента запуска программы государственной финансовой поддержки "Зимня єПідтримка" граждане Украины воспользовались выплатами на сумму более 720 миллионов гривен. Выплаты производятся на карточки "Национального кэшбека".

Пресс-служба приложения "Дія" подвела небольшую статистику расходов средств граждан по данной программе

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Статистика "Дія" по расходам выплат єПідтримки. Фото: Скриншот

Как отмечают в офисе приложения "Дія", наибольшую часть расходов составляют коммунальные платежи (63%), мобильная связь (17%) и благотворительные взносы в поддержку Вооруженных Сил Украины (4%).

В "Дія" напоминают, что граждане, подавшие заявки 2 и 3 декабря, получат средства уже в ближайшее время. Деньги можно потратить на те же нужды, что и средства кэшбека.

Программу "Зимня єПідтримка" инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Она предусматривает разовую выплату в размере 1000 гривен всем гражданам Украины, проживающим на подконтрольной территории.

Реализация программы осуществляется в рамках экспериментального проекта на платформе "Сделано в Украине" с одобрением Кабинета Министров. Выплаты продлятся до января 2025 года включительно.

Напомним, заявка на получение 1000 грн денежной помощи оформляется со смартфона в приложении "Дія". Некоторые украинцы без современных устройств жалуются, что у них нет другого варианта для подачи заявки.

Также мы писали, что оформить выплату 1000 грн от государства можно и на детей. Однако некоторые украинцы отмечают, что если у ребенка и матери разные фамилии, могут возникнуть сложности.

Дия выплаты финансовая помощь деньги єПідтримка

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