Где потратить 1 000 Зеленского на лекарства — список аптек-партнеров

Люди покупают лекарства в аптеке. Фото: УНИАН

Украинцы имеют возможность воспользоваться средствами, полученными в рамках государственных программ "Зимова єПідтримка" и "Национальный кэшбек", для покупки лекарств или книг. Благодаря удобному доступу к интерактивной карте найти ближайшую аптеку или книжный магазин стало еще проще.

О том, где искать аптеки и книжные магазины, в которых можно использовать деньги от государства, пояснили в Министерстве экономики Украины .

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В министерстве сообщили, что аптеки и книжные магазины, которые присоединились к инициативам "Зимова єПідтримка" и "Национальный кэшбек", всегда рядом. Вы можете использовать полученные средства для приобретения лекарств или книг в рамках этих программ. Для поиска аптек уже доступна интерактивная карта, а среди партнеров-аптек:

АНЦ;

DiGi;

9-1-1;

Здрава;

Аптека 3i;

Благодать;

ОПТ Аптека;

Подорожник;

Аптека оптовых цен;

Желаем здоровья.

Какие книжные магазины принимают участие в программе

Книжные магазины, участвующие в программах, также можно найти на интерактивной карте. Среди книжных магазинов-партнеров: Readeat, Yakaboo, Книжный магазин Е, Bukva, КМ-Букс, КСД, КнигоЛенд, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, издательства "Vivat", "РМ", "Фабула", "Астролябия", "Книголав", "Старого Льва", а также Book.ua и BookChef.

Программы "Зимняя е Поддержка" и "Национальный кэшбек" обеспечивают доступ к важным товарам для каждого украинца. Выбирайте самые удобные локации аптек и книжных магазинов среди многочисленных партнеров, чтобы воспользоваться поддержкой.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что остающиеся в стране украинцы могут получить единовременную финансовую помощь в рамках программы "Зимова єПідтримка". Размер пособия составляет 1 000 гривен, но его можно потратить только на определенные категории товаров, среди которых есть лекарственные средства.

Также мы рассказывали, что из 1 каждый гражданин Украины может получить 1000 гривен от государства. Однако некоторые украинцы сообщают, что после подачи заявки деньги не поступили на их счета.