Зимова єПідтримка — чому держава не перераховує обіцяну тисячу гривень

Тисяча гривень. Фото: Flickr/НБУ

З 1 грудня в Україні стартувала нова ініціатива державної підтримки на зимовий період, завдяки якій кожен громадянин має можливість отримати 1 000 гривень. Однак деякі українці повідомляють, що після подання заявки кошти так і не з'явилися на рахунку.

Про те, чому деяким громадянам не приходить 1000 грн від держави та що в такому разі робити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чому можуть виникати проблеми з отриманням виплати

Обробка заявки через застосунок "Дія" може тривати до 10 робочих днів. Якщо гроші не зараховані після закінчення цього терміну, варто повторно перевірити дані. Виконайте наступні кроки:

Оновіть застосунок "Дія": використання застарілої версії програми може стати причиною технічних проблем. Уточніть коректність введених даних: переконайтеся, що вся інформація вказана правильно, особливо у застосунку "Дія". Зверніться до служби підтримки "Дія": фахівці допоможуть знайти причину затримки. Перевірте банківську картку: переконайтеся, що картка для "Національного кешбеку" прив’язана до програми коректно.

Хто отримає "тисячу Зеленського" в банку та чому можуть відмовити

Через банк державну допомогу в розмірі 1 000 гривень можуть отримати:

особи віком 65 років і старше;

опікуни та офіційні представники неповнолітніх дітей;

громадяни, які відмовилися від ідентифікаційного коду через релігійні переконання.

Після оформлення заяви банк здійснить перевірку ваших даних у системі "Дія". У разі, якщо система вже містить інформацію про вашу заявку або виявлено розбіжності в даних, вам відмовлять у виплаті. Причину відмови вам повідомлять безпосередньо у відділенні банку.

Якщо заявку буде схвалено, для вас відкриють спеціальний рахунок та випустять банківську картку "Національний кешбек". На цю картку надійде 1 000 гривень. Про зарахування коштів банк проінформує вас через SMS або мобільний застосунок. У більшості випадків кошти надходять протягом 10 днів після подання заявки. У разі затримки виплати слід звернутися до служби підтримки вашого банку.

Варто зазначити, що заборгованість за комунальні послуги або несплату аліментів може стати підставою для арешту рахунку. Якщо є відповідне рішення суду чи іншого компетентного органу, правоохоронці можуть стягнути кошти з цієї 1 000 гривень.

Раніше ми писали, що в Україні продовжується подача заяв на отримання 1 000 гривень підтримки в рамках ініціативи єПідтримка. Заявку можна подати до 28 лютого 2025 року, а виплата надходить упродовж 10 робочих днів після звернення.

Також ми розповідали, українці, які перебувають на території країни, мають можливість отримати одноразову допомогу в рамках програми "Зимова єПідтримка". Розмір виплати становить 1 000 гривень, але використати ці кошти дозволено лише на певні категорії товарів, зокрема лікарські засоби.