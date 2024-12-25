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Тисяча Зеленського — чому гроші не приходять на рахунок

25 грудня 2024 11:08
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Зимова єПідтримка — чому держава не перераховує обіцяну тисячу гривень
Тисяча гривень. Фото: Flickr/НБУ
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

З 1 грудня в Україні стартувала нова ініціатива державної підтримки на зимовий період, завдяки якій кожен громадянин має можливість отримати 1 000 гривень. Однак деякі українці повідомляють, що після подання заявки кошти так і не з'явилися на рахунку.

Про те, чому деяким громадянам не приходить 1000 грн від держави та що в такому разі робити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Обробка заявки через застосунок "Дія" може тривати до 10 робочих днів. Якщо гроші не зараховані після закінчення цього терміну, варто повторно перевірити дані. Виконайте наступні кроки:

  1. Оновіть застосунок "Дія": використання застарілої версії програми може стати причиною технічних проблем.
  2. Уточніть коректність введених даних: переконайтеся, що вся інформація вказана правильно, особливо у застосунку "Дія".
  3. Зверніться до служби підтримки "Дія": фахівці допоможуть знайти причину затримки.
  4. Перевірте банківську картку: переконайтеся, що картка для "Національного кешбеку" прив’язана до програми коректно.

Хто отримає "тисячу Зеленського" в банку та чому можуть відмовити

Через банк державну допомогу в розмірі 1 000 гривень можуть отримати:

  • особи віком 65 років і старше;
  • опікуни та офіційні представники неповнолітніх дітей;
  • громадяни, які відмовилися від ідентифікаційного коду через релігійні переконання.

Після оформлення заяви банк здійснить перевірку ваших даних у системі "Дія". У разі, якщо система вже містить інформацію про вашу заявку або виявлено розбіжності в даних, вам відмовлять у виплаті. Причину відмови вам повідомлять безпосередньо у відділенні банку.

Якщо заявку буде схвалено, для вас відкриють спеціальний рахунок та випустять банківську картку "Національний кешбек". На цю картку надійде 1 000 гривень. Про зарахування коштів банк проінформує вас через SMS або мобільний застосунок. У більшості випадків кошти надходять протягом 10 днів після подання заявки. У разі затримки виплати слід звернутися до служби підтримки вашого банку.

Варто зазначити, що заборгованість за комунальні послуги або несплату аліментів може стати підставою для арешту рахунку. Якщо є відповідне рішення суду чи іншого компетентного органу, правоохоронці можуть стягнути кошти з цієї 1 000 гривень.

Раніше ми писали, що в Україні продовжується подача заяв на отримання 1 000 гривень підтримки в рамках ініціативи єПідтримка. Заявку можна подати до 28 лютого 2025 року, а виплата надходить упродовж 10 робочих днів після звернення.

Також ми розповідали, українці, які перебувають на території країни, мають можливість отримати одноразову допомогу в рамках програми "Зимова єПідтримка". Розмір виплати становить 1 000 гривень, але використати ці кошти дозволено лише на певні категорії товарів, зокрема лікарські засоби.

виплати гроші єПідтримка допомога тисяча Зеленського

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