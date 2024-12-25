Зимова єПідтримка — почему государство не перечисляет обещанную тысячу гривен

Тысяча гривен. Фото: Flickr/НБУ

С 1 декабря в Украине стартовала новая инициатива государственной поддержки на зимний период, благодаря которой каждый гражданин имеет возможность получить 1000 гривен. Однако некоторые украинцы сообщают, что после подачи заявки деньги так и не появились на счете.

О том, почему некоторым гражданам не приходит 1000 грн от государства и что делать в таком случае, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Почему могут возникать проблемы с получением выплаты

Обработка заявки через приложение "Дія" может занять до 10 рабочих дней. Если деньги не засчитаны по истечении этого срока, следует повторно проверить данные. Выполните следующие шаги:

Обновите приложение "Дія": использование устаревшей версии приложения может стать причиной технических проблем. Уточните корректность введенных данных: убедитесь, что вся информация указана правильно, особенно в приложении "Дія". Обратитесь в службу поддержки "Дія": специалисты помогут найти причину задержки. Проверьте банковскую карту: убедитесь, что карта для "Национального кэшбека" привязана к программе корректно.

Кто получит "тысячу Зеленского" в банке и почему могут отказать

Через банк государственную помощь в размере 1000 гривен могут получить:

лица в возрасте 65 лет и старше;

опекуны и официальные представители несовершеннолетних детей;

граждане, отказавшиеся от идентификационного кода по религиозным убеждениям.

После оформления заявления банк произведет проверку ваших данных в системе "Дія". В случае, если система уже содержит информацию о вашей заявке или обнаружены разногласия в данных, вам откажут в выплате. Причину отказа вам сообщат непосредственно в отделении банка.

Если заявка будет одобрена, вам откроют специальный счет и выпустят банковскую карточку "Национальный кэшбек". На эту карту поступит 1000 гривен. О зачислении средств банк проинформирует вас через SMS или мобильное приложение. В большинстве случаев денежные средства поступают в течение 10 дней после подачи заявки. В случае задержки выплаты следует обратиться в службу поддержки вашего банка.

Следует отметить, что задолженность за коммунальные услуги или неуплата алиментов может стать основанием для ареста счета. Если есть соответствующее решение суда или другого компетентного органа, правоохранители могут взыскать средства с этой 1000 гривен.

Ранее мы писали, что в Украине продолжается подача заявлений на получение 1 000 гривен поддержки в рамках инициативы єПідтримка. Заявку можно подать до 28 февраля 2025, а выплата поступает в течение 10 рабочих дней после обращения.

Также мы рассказывали, что украинцы, которые находятся на территории страны, имеют возможность получить единовременную помощь в рамках программы "Зимова єПідтримка". Размер выплаты составляет 1000 гривен, но использовать эти средства разрешено только на определенные категории товаров, в частности лекарственные средства.