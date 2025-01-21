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Лікарі у Львові врятували немовля з рідкісною аномалією мозку

21 січня 2025 12:26
Андрій Плахонін - Редактор
Унікальна операція у Львові — лікарі врятували 7-місячне немовля
Семимісячне немовля, яке врятували у Львові. Фото: facebook.com/@1tmolviv
Андрій Плахонін - Редактор

У Львові нейрохірурги врятували семимісячну дівчинку Соломійку з рідкісною аневризмою судин головного мозку. Боротьбу за життя дитини лікарі розпочали ще до її народження — на 32-му тижні вагітності.

Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова у вівторок, 21 січня. 

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Лікарі розповіли, що діагноз маленької Соломії з Рівненської області є вкрай рідкісним, адже трапляється лише на одного малюка на 25 тисяч новонароджених. Ще 32 тижні вагітні медики виявили, що у дівчинки рідкісна аномалія судин головного мозку — аневризма вени Галена.

операція дівчинки у Львові
Маленька Соломія у лікарні. Фото: facebook.com/@1tmolviv

"Серед усіх можливих аномалій судин головного мозку ця найскладніша. Виникає так: у мозку формується патологічне з'єднання між артеріями та веною Галена. Через це кров до останньої надходить надто швидко та інтенсивно — під тиском, що і призводить до патологічного розширення судини. В ній утворюється так звана куля, яку лікарі називають "бомбою", бо може розірватись будь-якої миті, спричинити крововилив та смерть", — пояснили у лікарні. 

рідкісна операція у Львові
Немовля з батьками у лікарні. Фото: facebook.com/@1tmolviv

На цю операцію до Львова приїхав нейрохірург з Угорщини Степан Гудак. За свою практику він врятував життя понад пів сотні дітей з аневризмою вени Галена. Аневризма могла будь-якої миті розірватися, спричинити крововилив і смерть дитини, але лікарям вдалося цьому запобігти. 

На момент операції Соломійці виповнилось вже 7 місяців. Дівчинка з лікарні вже поїхала додому. Тепер її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, нещодавно у Львові лікарям вдалося врятувати дівчинку від жахливої пухлини. Одним із перших симптомів, які сигналізували про хворобу, став свербіж долонь. 

Також стало відомо, з чим пов'язана захворюваність на метапневмовірус

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