Уникальная операция во Львове — врачи спасли 7-месячного младенца

Семимесячный младенец, которого спасли во Львове. Фото: facebook.com/@1tmolviv

Во Львове нейрохирурги спасли семимесячную девочку Соломийку с редкой аневризмой сосудов головного мозга. Борьбу за жизнь ребенка врачи начали еще до ее рождения — на 32-й неделе беременности.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова во вторник, 21 января.

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Врачи рассказали, что диагноз маленькой Соломии из Ровенской области является крайне редким, ведь случается только у одного малыша на 25 тысяч новорожденных. Еще на 32 неделе беременности медики обнаружили, что у девочки редкая аномалия сосудов головного мозга — аневризма вены Галена.

Маленькая Соломия в больнице. Фото: facebook.com/@1tmolviv

"Среди всех возможных аномалий сосудов головного мозга эта самая сложная. Возникает так: в мозге формируется патологическое соединение между артериями и веной Галена. Из-за этого кровь в последнюю поступает слишком быстро и интенсивно — под давлением, что и приводит к патологическому расширению сосуда. В нем образуется так называемый шар, который врачи называют "бомбой", потому что может разорваться в любой момент, вызвать кровоизлияние и смерть", — объяснили в больнице.

Младенец с родителями в больнице. Фото: facebook.com/@1tmolviv

На эту операцию во Львов приехал нейрохирург из Венгрии Степан Гудак. За свою практику он спас жизни более полусотни детей с аневризмой вены Галена. Аневризма могла в любой момент разорваться, вызвать кровоизлияние и смерть ребенка, но врачам удалось это предотвратить.

На момент операции Соломийке исполнилось уже 7 месяцев. Девочка из больницы уже уехала домой. Теперь ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, недавно во Львове врачам удалось спасти девочку от ужасной опухоли. Одним из первых симптомов, которые сигнализировали о болезни, стал зуд ладоней.

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