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Підліток у ТЦК — чи мають батьки право супроводу

29 січня 2025 22:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чи можуть батьки супроводжувати підлітка в ТЦК
Українські призовники. Фото: enovosty.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Батьки в теорії мають право супроводжувати підлітка-призовника під час візиту до територіального центру комплектування. Але на практиці деякі ТЦК можуть не пустити батьків на свою територію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернулася жінка, яка поцікавилася, чи має вона та її чоловік право супроводжувати сина-підлітка у ТЦК, коли той оформлюватиме взяття на військовий облік.

"Прямої заборони на це в законі немає. Тим більше, що Ваш син неповнолітній", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

На практиці батьків можуть не пустити в ТЦК

Але, додав юрист, на практиці у батьків можуть виникнути проблеми.

"Деякі ТЦК, посилаючись на режимну установу, нікого окрім військовозобов'язаних та призовників не пускають на свою територію", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми повідомляли раніше про те, що чекає на 16-річних, які не стануть на військовий облік.

Додамо, ми писали про те, як називається військово-обліковий документ, який потрібно отримати призовникам підліткового віку.

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