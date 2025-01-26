Коли ТЦК може забрати ВОД у військовозобов'язаного

Співробітник ТЦК з військово-обліковим документом. Фото: rovesnyknews.te.ua

Територіальний центр комплектування може на деякий час брати у військовозобов’язаних їхні військово-облікові документи. Це, зокрема, потрібно для того, аби внести туди свіжі дані — військово-лікарської комісії тощо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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ТЦК відібрав військово-обліковий документ

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився законністю дій територіального центру комплектування.

Він розповів, що після проходження ВЛК він приніс результати до ТЦК, а там у нього забрали військово-обліковий документ, пояснивши, що віддадуть за 10 днів.

Громадянин поцікавився, чи є такий крок з боку територіального центру комплектування законним.

Чи має ТЦК таке право

Адвокат Юрій Айвазян нагадав, що чинне законодавство дозволяє такі дії ТЦК.

"Громадянин України може передавати військово-обліковий документ на бланку працівнику, відповідальному за ведення військового обліку, для внесення змін за умови одержання розписки", — зазначив юрист.

Він також пояснив, навіщо ТЦК потрібен був військово-обліковий документ громадянина.

"З приводу того, що забрали тимчасове посвідчення, то в ньому повинні зробити відмітку про пройдену Вами ВЛК", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є дійсним у нинішній час військовий квиток, виданий ще в радянські часи.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців має терміново замінити військово-обліковий документ.