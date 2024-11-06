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Радянський військовий квиток — чи дійсний він в 2024 році

6 листопада 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий квиток - військово-обліковий документ старого зразка, чи він досі чинний
Оформлення військових квитків. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовий квиток радянського зразка, які мають деякі військовозобов’язані громадяни України, зберігає свою чинність. Змінювати цей документ на військовий квиток нового зразка не потрібно до особливого розпорядження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військово-обліковий документ є обов’язковим

Кожен військовозобов’язаний громадянин повинен мати військово-обліковий документ.

Якщо громадянин втратив цей документ, він має його відновити, а також виплатити штраф за втрату оригіналу документа.

Чи треба міняти радянські військові квитки

Щодо того, чи треба оновлювати старі військово-облікові документи, зокрема, ті, які видавалися ще до проголошення незалежності України, Юрій Айвазян запевнив, що цього робити не треба.

"Такий військово-обліковий документ є дійсним станом на сьогодні", — підкреслив адвокат.

Юрист процитував постанову Кабінету міністрів України №560, де говориться наступне: "Військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності Законом України від 11 квітня 2024 р. № 3633-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", є чинним та не потребує обов’язкової заміни у разі (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Також ми писали про те, які документи мають бути у військовослужбовця, крім військового квитка.

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