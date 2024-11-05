Документи для військовослужбовця — які документи військовий повинен мати при собі

Військовий квиток громадянина України. Фото: "РБК-Україна"

Головними документами для військовослужбовця є військовий квиток (постійний чи тимчасовий) та посвідчення офіцера. Крім того, у військового можуть бути посвідчення учасника бойових дій, а також відпускний квиток чи лист про відрядження.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".

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Головні документи для військових

Головним документом для українського військовослужбовця є військовий квиток — або його тимчасова заміна.

Якщо військовослужбовець має офіцерське звання, у нього повинно бути посвідчення офіцера.

Цей документ завжди має бути у військового в наявності.

Інші документи, які можуть мати військовослужбовці

Крім того, є ще й інші документи, які не потрібно мати чи носити з собою в обов’язковому порядку, але для військових вони відіграють важливу роль.

Це ті посвідчення, які підтверджують статус учасника бойових дій чи статус особи з інвалідністю, отриманої внаслідок війни.

Крім того, таким документом, який видається у певних випадках — на відпустку чи відрядження, — є лист про відрядження чи відпускний квиток.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які дані мають бути занесені у військовий квиток.

Додамо, ми повідомляли про те, яке покарання за втрату військового квитка.