Документи для військовослужбовця — які документи військовий повинен мати при собі

Які документи мають бути при собі у військового
Головними документами для військовослужбовця є військовий квиток (постійний чи тимчасовий) та посвідчення офіцера. Крім того, у військового можуть бути посвідчення учасника бойових дій, а також відпускний квиток чи лист про відрядження.
Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".
Головні документи для військових
Головним документом для українського військовослужбовця є військовий квиток — або його тимчасова заміна.
Якщо військовослужбовець має офіцерське звання, у нього повинно бути посвідчення офіцера.
Цей документ завжди має бути у військового в наявності.
Інші документи, які можуть мати військовослужбовці
Крім того, є ще й інші документи, які не потрібно мати чи носити з собою в обов’язковому порядку, але для військових вони відіграють важливу роль.
Це ті посвідчення, які підтверджують статус учасника бойових дій чи статус особи з інвалідністю, отриманої внаслідок війни.
Крім того, таким документом, який видається у певних випадках — на відпустку чи відрядження, — є лист про відрядження чи відпускний квиток.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які дані мають бути занесені у військовий квиток.
Додамо, ми повідомляли про те, яке покарання за втрату військового квитка.
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