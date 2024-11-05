Документы для военнослужащего – какие документы военный должен иметь при себе

Военный билет гражданина Украины. Фото: "РБК-Україна"

Главными документами для военнослужащего являются военный билет (постоянный или временный) и удостоверение офицера. Кроме того, у военного могут быть удостоверения участника боевых действий, а также отпускной билет или командировочное письмо.

Об этом говорится в материале "Новини.PRO".

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Главные документы для военных

Главным документом для украинского военнослужащего является военный билет или его временная замена.

Если военнослужащий имеет офицерское звание, у него должно быть удостоверение офицера.

Этот документ всегда должен быть у военного в наличии.

Другие документы, которые могут иметь военнослужащие

Кроме того, есть и другие документы, которые не нужно иметь или носить с собой в обязательном порядке, но для военных они играют важную роль.

Это удостоверения, которые подтверждают статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью, полученной в результате войны.

Кроме того, таким документом, который выдается в определенных случаях — на отпуск или командировку, — является письмо о командировке или отпускной билет.

Напомним, мы ранее писали о том, какие данные должны быть внесены в военный билет.

Добавим, мы сообщали о том, какое наказание за потерю военного билета.