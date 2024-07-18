Втрата військового квитка — які передбачені штрафи

Чоловік тримає в руках військовий квиток. Фото ілюстративне: Армія Inform

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають стояти на військовому обліку й, відповідно, мати військово-обліковий документ, яким, зокрема, є військовий квиток. За втрату головного документі військовослужбовця законом передбачена відповідальність, а саме — штраф.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Кодекс України про адміністративні правопорушення.

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Штраф за втрату військового квитка

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена наступна відповідальність:

за першу втрату — від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це від 510 грн до 850 грн;

за повторне порушення — від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 850 грн до 1700 грн.

Стаття КУпАП. Фото: скриншот

Коли військовий квиток можуть видати повторно

непридатність військового квитка для подальшого користування;

його знищення під час стихійного лиха;

втрата або викрадення;

зміна прізвища, імені чи по батькові особи.

Куди звертатися у разі втрати військового квитка

Як повідомляє ініціатива "Право в умовах війни", військовослужбовці мають звернутися безпосередньо до свого командира за місцем проходження служби з рапортом.

Якщо громадянин не є військовозобов’язаною або резервістом — до керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у якому перебуває на військовому обліку, із заявою.

Що потрібно для відновлення військового квитка

Заява/рапорт, у якій(-ому) зазначається про обставини втрати військового квитка та прохання про повторну його видачу. Паспорт. Матове фото 3х4 без куточка. Пошкоджений документ або його залишки (за наявності). Витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено). Довідка з відділу поліції, що була написана заява про втрату (якщо документ був викрадений).

Повторно військовий квиток може бути виданий лише за рішенням керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Строки відновлення військового квитка

Встановлених строків для відновлення військового квитка немає. Однак це триватиме не менш як тиждень й залежить від завантаженості конкретного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, відсутність військово-облікового документа або відмова пред'являти його уповноваженим особам вважається порушенням закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП). Порушення в особливий період тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 тис. до 25 тис. грн.

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