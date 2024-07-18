Потеря военного билета — какие предусмотрены штрафы

Мужчина держит в руках военный билет. Фото иллюстративное: Армия Inform

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны стоять на военном учете и, соответственно, иметь военно-учетный документ, которым является есть военный билет. За утрату главного документа военнослужащим законом предусмотрена ответственность, а именно штраф.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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Штраф за потерю военного билета

Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена следующая ответственность:

за первую потерю — от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, это от 510 грн до 850 грн;

за повторное нарушение — от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть от 850 грн до 1700 грн.

Статья КУоАП. Фото: скриншот

Когда военный билет могут выдать повторно

непригодность военного билета для дальнейшего пользования;

его уничтожение во время стихийного бедствия;

потеря или похищение;

изменение фамилии, имени или отчества лица.

Куда обращаться в случае потери военного билета

Как сообщает инициатива "Право в условиях войны", военнослужащие должны обратиться непосредственно к своему командиру по месту прохождения службы с рапортом.

Если гражданин не является военнообязанным или резервистом — к руководителю территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором состоит на воинском учете, с заявлением.

Что нужно для возобновления военного билета

Заявление/рапорт, в котором(-ом) указывается об обстоятельствах потери военного билета и просьба о повторной его выдаче.

Паспорт.

Матовое фото 3х4 без уголка.

Поврежденный документ или его остатки (при наличии).

Выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утерян).

Справка из отдела полиции, что было написано заявление об утере (если документ был похищен).

Повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Сроки восстановления военного билета

Установленных сроков для восстановления военного билета нет. Однако, это занимает не менее недели и зависит от загруженности конкретного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Напомним, отсутствие военно-учетного документа или отказ предъявлять его уполномоченным лицам считается нарушением закона об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП). Нарушение в особый период влечет наложение штрафа в размере от 17 тыс. до 25 тыс. грн.

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Также мы информировали, действителен ли в Украине военный билет советского образца.