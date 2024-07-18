Потеря военного билета — какие предусмотрены штрафы

Потеря военного билета — как за это наказывают
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны стоять на военном учете и, соответственно, иметь военно-учетный документ, которым является есть военный билет. За утрату главного документа военнослужащим законом предусмотрена ответственность, а именно штраф.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Штраф за потерю военного билета
Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена следующая ответственность:
- за первую потерю — от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, это от 510 грн до 850 грн;
- за повторное нарушение — от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть от 850 грн до 1700 грн.
Когда военный билет могут выдать повторно
- непригодность военного билета для дальнейшего пользования;
- его уничтожение во время стихийного бедствия;
- потеря или похищение;
- изменение фамилии, имени или отчества лица.
Куда обращаться в случае потери военного билета
Как сообщает инициатива "Право в условиях войны", военнослужащие должны обратиться непосредственно к своему командиру по месту прохождения службы с рапортом.
Если гражданин не является военнообязанным или резервистом — к руководителю территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором состоит на воинском учете, с заявлением.
Что нужно для возобновления военного билета
- Заявление/рапорт, в котором(-ом) указывается об обстоятельствах потери военного билета и просьба о повторной его выдаче.
- Паспорт.
- Матовое фото 3х4 без уголка.
- Поврежденный документ или его остатки (при наличии).
- Выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утерян).
- Справка из отдела полиции, что было написано заявление об утере (если документ был похищен).
Повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Сроки восстановления военного билета
Установленных сроков для восстановления военного билета нет. Однако, это занимает не менее недели и зависит от загруженности конкретного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Напомним, отсутствие военно-учетного документа или отказ предъявлять его уполномоченным лицам считается нарушением закона об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП). Нарушение в особый период влечет наложение штрафа в размере от 17 тыс. до 25 тыс. грн.
Ранее мы писали, есть ли процедура обмена старого военного билета на электронный обязательной.
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