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Потеря военного билета — как за это наказывают

18 июля 2024 16:39
Галина Шподарева - редактор
Потеря военного билета — какие предусмотрены штрафы
Мужчина держит в руках военный билет. Фото иллюстративное: Армия Inform
Галина Шподарева - редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны стоять на военном учете и, соответственно, иметь военно-учетный документ, которым является есть военный билет. За утрату главного документа военнослужащим законом предусмотрена ответственность, а именно штраф.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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Штраф за потерю военного билета

Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена следующая ответственность:

  • за первую потерю — от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, это от 510 грн до 850 грн;
  • за повторное нарушение — от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть от 850 грн до 1700 грн.
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Статья КУоАП. Фото: скриншот

Когда военный билет могут выдать повторно

  • непригодность военного билета для дальнейшего пользования;
  • его уничтожение во время стихийного бедствия;
  • потеря или похищение;
  • изменение фамилии, имени или отчества лица.

Куда обращаться в случае потери военного билета

Как сообщает инициатива "Право в условиях войны", военнослужащие должны обратиться непосредственно к своему командиру по месту прохождения службы с рапортом. 

Если гражданин не является военнообязанным или резервистом — к руководителю территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором состоит на воинском учете, с заявлением.

Что нужно для возобновления военного билета

  • Заявление/рапорт, в котором(-ом) указывается об обстоятельствах потери военного билета и просьба о повторной его выдаче.
  • Паспорт.
  • Матовое фото 3х4 без уголка.
  • Поврежденный документ или его остатки (при наличии).
  • Выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утерян).
  • Справка из отдела полиции, что было написано заявление об утере (если документ был похищен).

Повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Сроки восстановления военного билета

Установленных сроков для восстановления военного билета нет. Однако, это занимает не менее недели и зависит от загруженности конкретного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Напомним, отсутствие военно-учетного документа или отказ предъявлять его уполномоченным лицам считается нарушением закона об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП). Нарушение в особый период влечет наложение штрафа в размере от 17 тыс. до 25 тыс. грн.

Ранее мы писали, есть ли процедура обмена старого военного билета на электронный обязательной.

Также мы информировали, действителен ли в Украине военный билет советского образца.

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