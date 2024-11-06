Военный билет - военно-учетный документ старого образца, действует ли он до сих пор

Оформление военных билетов. Фото: УНІАН

Военный билет советского образца, имеющий некоторые военнообязанные граждане Украины, сохраняет свою силу. Изменять этот документ на военный билет нового образца не нужно до особого распоряжения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военно-учетный документ обязателен

Каждый военнообязанный гражданин должен иметь военно-учетный документ.

Если гражданин лишился этого документа, он должен его восстановить, а также выплатить штраф за потерю оригинала документа.

Нужно ли менять советские военные билеты

Что касается того, нужно ли обновлять старые военно-учетные документы, в частности те, которые выдавались еще до провозглашения независимости Украины, Юрий Айвазян заверил, что этого делать не надо.

"Такой военно-учетный документ является действительным состоянием на сегодняшний день", — подчеркнул адвокат.

Юрист процитировал постановление Кабинета министров Украины №560, где говорится следующее: "Военно-учетный документ, определяющий принадлежность его владельца к воинской обязанности, выданный до дня вступления в силу Закона Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633-ІХ "О внесении изменений к некоторым законодательных актов Украины относительно отдельных вопросов прохождения воинской службы, мобилизации и военного учета", действующим и требует обязательной замены в случае (по основаниям) утверждения органом государственной власти новой формы военно-учетного документа" .

Напомним, мы ранее писали о том, как получить временное удостоверение военнообязанного.

Также мы писали о том, какие документы должны быть у военнослужащего кроме военного билета.