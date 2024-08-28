Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного — як отримати й що буде за його втрату arrow

Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного — як отримати й що буде за його втрату

28 серпня 2024 07:30
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За втрату тимчасового військового квитка оштрафують, а поновити його можна в ТЦК
Перевірка документів представником ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Як відомо, згідно з оновленим законом про мобілізацію кожен українець віком від 18 до 60 років повинен мати із собою військовий квиток (в паперовому чи електронному вигляді), або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Отримати це посвідчення не важко, а от за його втрату буде штраф.

Такі дані містяться у наказі Міністерства оборони України №610.

Читайте також:

Як отримати тимчасовий військовий квиток

Для цього потрібно з'явитись до місцевого ТЦК та оформити його. Подібний документ видають тим, хто:

  • втратив військовий квиток;
  • не проходив військову службу;
  • не проходив навчальні збори та не має військово-облікової спеціальності;
  • взятий на військовий облік;
  • прибув з місць позбавлення волі;
  • є військовозобов’язаною-жінкою;
  • є особою, що визнана ВЛК непридатною до військової служби.

Замінити тимчасове посвідчення чи відновити втрачене також можна лише в ТЦК. Термін дії документа не нормований. Тимчасовий квиток має ту саму юридичну силу, що й звичайний військовий квиток. 

Що буде, якщо втратити тимчасовий військовий квиток

У разі втрати тимчасового посвідчення треба знову таки звернутись до ТЦК. Треба розуміти, що відповідальність за документ несе його власник, отже у разі втрати чи псування треба буде заплатити штраф від 510 до 1 700 грн.

Також важливі новини дня по темі:

 

ЗСУ штраф військовий облік мобілізація військовий квиток ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:45 Евакуювали два села — у Воронезькій області Росії безпілотник впав біля "небезпечних об'єктів"

08:38 Оператори дронів знищили російський РЕБ Сапфір у Курській області — вибухове відео

08:37 На Харківщині невідомі розтрощили дитяче містечко

Новина з відео

08:33 Чоловіків з відстрочкою мобілізують до армії — чому це може статися

08:27 Кабмін частково заморозив виплату коштів перед міжнародними кредиторами

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення - 80x80

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення

08:17 У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по готелю

08:16 Скільки ще протримається тепло та коли чекати похолодання — прогноз погоди на осінь

08:10 Ефектне збиття — бійці 28-ї ОМБр показали кадри знищення ворожого СУ-25

08:02 Керівника ВЛК на Закарпатті спіймали на хабарях — скільки він брав грошей з ухилянтів

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

08:45 Евакуювали два села — у Воронезькій області Росії безпілотник впав біля "небезпечних об'єктів"

08:38 Оператори дронів знищили російський РЕБ Сапфір у Курській області — вибухове відео

08:37 На Харківщині невідомі розтрощили дитяче містечко

Новина з відео

08:33 Чоловіків з відстрочкою мобілізують до армії — чому це може статися

08:27 Кабмін частково заморозив виплату коштів перед міжнародними кредиторами

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення - 80x80

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення

08:17 У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по готелю

08:16 Скільки ще протримається тепло та коли чекати похолодання — прогноз погоди на осінь

08:10 Ефектне збиття — бійці 28-ї ОМБр показали кадри знищення ворожого СУ-25

08:02 Керівника ВЛК на Закарпатті спіймали на хабарях — скільки він брав грошей з ухилянтів

08:00 Українці можуть отримати 8 тис. грн компенсації — умови програми

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024
Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення - 80x80

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку