За втрату тимчасового військового квитка оштрафують, а поновити його можна в ТЦК

Перевірка документів представником ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Як відомо, згідно з оновленим законом про мобілізацію кожен українець віком від 18 до 60 років повинен мати із собою військовий квиток (в паперовому чи електронному вигляді), або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Отримати це посвідчення не важко, а от за його втрату буде штраф.

Такі дані містяться у наказі Міністерства оборони України №610.

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Як отримати тимчасовий військовий квиток

Для цього потрібно з'явитись до місцевого ТЦК та оформити його. Подібний документ видають тим, хто:

втратив військовий квиток;

не проходив військову службу;

не проходив навчальні збори та не має військово-облікової спеціальності;

взятий на військовий облік;

прибув з місць позбавлення волі;

є військовозобов’язаною-жінкою;

є особою, що визнана ВЛК непридатною до військової служби.

Замінити тимчасове посвідчення чи відновити втрачене також можна лише в ТЦК. Термін дії документа не нормований. Тимчасовий квиток має ту саму юридичну силу, що й звичайний військовий квиток.

Що буде, якщо втратити тимчасовий військовий квиток

У разі втрати тимчасового посвідчення треба знову таки звернутись до ТЦК. Треба розуміти, що відповідальність за документ несе його власник, отже у разі втрати чи псування треба буде заплатити штраф від 510 до 1 700 грн.