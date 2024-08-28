За потерю временного военного билета оштрафуют, а возобновить его можно в ТЦК

Проверка документов представителем ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Как известно, согласно обновленному закону о мобилизации каждый украинец в возрасте от 18 до 60 лет должен иметь военный билет (в бумажном или электронном виде), или временное удостоверение военнообязанного. Получить это удостоверение не сложно, а вот за его утрату будет штраф.

Такие данные содержатся в приказе Министерства обороны Украины №610.

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Как получить временный военный билет

Для этого необходимо явиться в местный ТЦК и оформить его. Подобный документ выдают тем, кто:

потерял военный билет;

не проходил военную службу;

не проходил учебное собрание и не имеет военно-учетной специальности;

взят на военный учет;

прибыл из мест лишения свободы;

является военнообязанной-женщиной;

является лицом, признанным ВВК непригодным к военной службе.

Заменить временное удостоверение или восстановить утраченное можно только в ТЦК. Срок действия документа не нормирован. Временный билет имеет ту же юридическую силу, что и обычный военный билет.

Что будет, если потерять временный военный билет

В случае потери временного удостоверения нужно опять обратиться в ТЦК. Надо понимать, что ответственность за документ несет его владелец, так что в случае потери или порчи нужно будет заплатить штраф от 510 до 1 700 грн.