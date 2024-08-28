За потерю временного военного билета оштрафуют, а возобновить его можно в ТЦК

Временное удостоверение военнообязанного — как получить и что будет за его утрату
Как известно, согласно обновленному закону о мобилизации каждый украинец в возрасте от 18 до 60 лет должен иметь военный билет (в бумажном или электронном виде), или временное удостоверение военнообязанного. Получить это удостоверение не сложно, а вот за его утрату будет штраф.
Такие данные содержатся в приказе Министерства обороны Украины №610.
Как получить временный военный билет
Для этого необходимо явиться в местный ТЦК и оформить его. Подобный документ выдают тем, кто:
- потерял военный билет;
- не проходил военную службу;
- не проходил учебное собрание и не имеет военно-учетной специальности;
- взят на военный учет;
- прибыл из мест лишения свободы;
- является военнообязанной-женщиной;
- является лицом, признанным ВВК непригодным к военной службе.
Заменить временное удостоверение или восстановить утраченное можно только в ТЦК. Срок действия документа не нормирован. Временный билет имеет ту же юридическую силу, что и обычный военный билет.
Что будет, если потерять временный военный билет
В случае потери временного удостоверения нужно опять обратиться в ТЦК. Надо понимать, что ответственность за документ несет его владелец, так что в случае потери или порчи нужно будет заплатить штраф от 510 до 1 700 грн.
Читайте Новини.LIVE!