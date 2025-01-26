Когда ТЦК может забрать ВУД у военнообязанного

Сотрудник ТЦК с военно-учетным документом. Фото: rovesnyknews.te.ua

Территориальный центр комплектования может на некоторое время брать у военнообязанных их военно-учетные документы. Это, в частности, нужно для того, чтобы внести туда свежие данные — военно-врачебной комиссии и т.д.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался законностью действий территориального центра комплектования.

Он рассказал, что после прохождения ВВК он принес результаты в ТЦК, а там у него забрали военно-учетный документ, объяснив, что отдадут через 10 дней.

Гражданин поинтересовался, является ли такой шаг со стороны территориального центра комплектования законным.

Имеет ли ТЦК такое право

Адвокат Юрий Айвазян напомнил, что действующее законодательство разрешает такие действия ТЦК.

"Гражданин Украины может передавать военно-учетный документ на бланке работнику, ответственному за ведение воинского учета, для внесения изменений при условии получения расписки", — отметил юрист.

Он также пояснил, зачем ТЦК нужен был военно-учетный документ гражданина.

"По поводу того, что забрали временное удостоверение, то в нем должны сделать отметку о пройденной Вами ВВК", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, действителен ли в нынешнее время военный билет, выданный еще в советские времена.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев должен срочно заменить военно-учетный документ.