Що буде, якщо не стати на військовий облік у 16 років - пояснення юриста

Взяття на військовий облік. Фото: Чернівецький обласний ТЦК та СП/Facebook

В Україні на військовий облік мають ставати всі чоловіки у віці від 16 до 25 років, які приписані до призовної дільниці. Попри те, що вони не підлягають мобілізації, є випадки, коли підлітки виїжджають за кордон або уникають приписного, аби у майбутньому не бути мобілізованими.

Яке покарання чекає на призовників, які не стали на військовий облік, Новини.LIVE дізналося в юриста АО "Verity Group" Владислава Лук'яненка.

Читайте також:

Взяття на військовий облік

"Призовник — це чоловік у віці від 16 до 25 років, який приписаний до призовної дільниці, тобто взятий на відповідний військовий облік. Відповідно до законодавства, за порушення правил військового обліку особу може бути притягнуто до адміністративної та навіть кримінальної відповідальності", — сказав юрист.

До адміністративної відповідальності особу буде притягнуто за статтею 210 КУпАП, яка передбачає штраф у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 25 500 грн).

Щодо кримінальної відповідальності, то вона передбачена статтею 337 КК України. Санкція статті передбачає штраф від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного року (від 5 100 до 8 500 грн).

Нагадаємо, згідно з законодавством України, військовозобов’язані громадяни мають обов’язково перебувати на військовому обліку. Є винятки, коли на облік можна стати не за місцем прописки.