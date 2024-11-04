Військовий облік не за місцем реєстрації — військовий облік для ВПО

Оформлення документів про військовий облік у ТЦК. Фото: УНІАН

Військовозобов’язані громадяни мають обов’язково перебувати на військовому обліку. У деяких випадках на облік можна стати не за місцем державної реєстрації, але для цього потрібно документально довести факт проживання за іншою адресою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Кожен військовозобов’язаний громадянин України має перебувати на військовому обліку.

Згідно з чинним законодавством, місце військового обліку, конкретний територіальний центр комплектування перебуває за місцем державної реєстрації громадянина.

Хоча разом з тим існують і варіанти, коли можна стати на військовий облік не за місцем держреєстрації (прописки).

Стати на облік за фактичним місцем проживання

Для цього громадянин має довести, що він фактично перебуває не за місцем реєстрації, а за іншою адресою.

Це стосується як внутрішньо переміщених осіб (ВПО), так і інших громадян України.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що потрібно для того, аби стати на облік не за місцем прописки.

"Щодо фактичного місця проживання, то для того у вас повинен бути оформлений статус ВПО або хоча б договір оренди на житло", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми писали про те, коли можна стати на військовий облік, перебуваючи за кордоном.

Також ми повідомляли про те, які зміни очікуються у процес військового обліку восени 2024 року.