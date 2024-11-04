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Стать на учет не по прописке — как это можно сделать

4 ноября 2024 13:59
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет не по месту регистрации - военный учет для ВПЛ
Оформление документов о воинском учете в ТЦК. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане должны обязательно состоять на воинском учете. В некоторых случаях на учет можно встать не по месту государственной регистрации, но для этого нужно документально доказать факт проживания по другому адресу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Каждый военнообязанный гражданин Украины должен состоять на воинском учете.

Согласно действующему законодательству место воинского учета, конкретный территориальный центр комплектования находится по месту государственной регистрации гражданина.

Хотя вместе с тем существуют и варианты, когда можно стать на военный учет не по месту госрегистрации (прописки).

Стать на учет по фактическому месту жительства

Для этого гражданин должен доказать, что он фактически находится не по месту регистрации, а по другому адресу.

Это касается как внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), так и других граждан Украины.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что нужно для того, чтобы встать на учет не по месту прописки.

"Что касается фактического места жительства, то для того у Вас должен быть оформлен статус ВПЛ или хотя бы договор аренды на жилье", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы писали о том, когда можно встать на воинский учет, находясь за границей.

Также мы сообщали, какие изменения ожидаются в процесс воинского учета осенью 2024 года.

военнообязанные ВПЛ мобилизация военный учет госрегистрация

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