Что будет, если не стать на военный учет в 16 лет – объяснение юриста

Взятие на военный учет. Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП/Facebook

В Украине на военный учет должны становиться все мужчины в возрасте от 16 до 25 лет, приписанные к призывному участку. Несмотря на то, что они не подлежат мобилизации, есть случаи, когда подростки выезжают за границу или избегают приписного, чтобы в будущем не быть мобилизованными.

Какое наказание ждет призывников, не вставших на военный учет, Новини.LIVE узнало у юриста АО "Verity Group" Владислава Лукьяненко.

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Взятие на военный учет

"Призывник — это мужчина в возрасте от 16 до 25 лет, который приписан к призывному участку, то есть взят на соответствующий военный учет. Согласно законодательству, за нарушение правил военного учета лицо может быть привлечено к административной и даже уголовной ответственности", — сказал юрист.

К административной ответственности лицо будет привлечено по статье 210 КУоАП, которая предусматривает штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 000 до 25 500 грн).

Что касается уголовной ответственности, то она предусмотрена статьей 337 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года (от 5 100 до 8 500 грн).

Напомним, согласно законодательству Украины, военнообязанные граждане должны обязательно состоять на военном учете. Есть исключение, когда на учет можно стать не по месту прописки.