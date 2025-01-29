Могут ли родители сопровождать подростка в ТЦК

Украинские призывники. Фото: enovosty.com

Родители в теории имеют право сопровождать подростка-призывника во время визита в территориальный центр комплектования. Но на практике некоторые ТЦК могут не пустить родителей на свою территорию.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Запрета на сопровождение подростка в ТЦК нет

К юристам обратилась женщина, которая поинтересовалась, имеет ли она и ее муж право сопровождать сына-подростка в ТЦК, когда тот будет оформлять постановку на воинский учет.

"Прямого запрета на это в законе нет. Тем более, что Ваш сын несовершеннолетний", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.

На практике родителей могут не пустить в ТЦК

Но, добавил юрист, на практике у родителей могут возникнуть проблемы.

"Некоторые ТЦК, ссылаясь на режимное учреждение, никого кроме военнообязанных и призывников не пускают на свою территорию", — отметил Айвазян.

Напомним, мы сообщали ранее о том, что ждет 16-летних, которые не станут на воинский учет.

Добавим, мы писали о том, как называется военно-учетный документ, который нужно получить призывникам подросткового возраста.