Могут ли родители сопровождать подростка в ТЦК

Подросток в ТЦК — имеют ли родители право сопровождения
Родители в теории имеют право сопровождать подростка-призывника во время визита в территориальный центр комплектования. Но на практике некоторые ТЦК могут не пустить родителей на свою территорию.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Запрета на сопровождение подростка в ТЦК нет
К юристам обратилась женщина, которая поинтересовалась, имеет ли она и ее муж право сопровождать сына-подростка в ТЦК, когда тот будет оформлять постановку на воинский учет.
"Прямого запрета на это в законе нет. Тем более, что Ваш сын несовершеннолетний", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.
На практике родителей могут не пустить в ТЦК
Но, добавил юрист, на практике у родителей могут возникнуть проблемы.
"Некоторые ТЦК, ссылаясь на режимное учреждение, никого кроме военнообязанных и призывников не пускают на свою территорию", — отметил Айвазян.
Напомним, мы сообщали ранее о том, что ждет 16-летних, которые не станут на воинский учет.
Добавим, мы писали о том, как называется военно-учетный документ, который нужно получить призывникам подросткового возраста.
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