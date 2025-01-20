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Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

20 січня 2025 23:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Перебування в розшуку в Резерв+ - як дізнатися про статус
Державний мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо військовозобов’язаного громадянина подали у розшук за порушення військового обліку, інформацію про це можна дізнатися із мобільного застосунку "Резерв+". У ньому може з’явитися червона стрічка з відповідним записом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який виявив, що у нього є якісь порушення військового обліку.

Громадянин поцікавився, чи можуть його подати в розшук за ці порушення — і як дізнатися, чи перебуває він у розшуку.

Як "Резерв+" сигналізує про подання громадянина у розшук

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що інформацію про це можна буде знайти у мобільному застосунку "Резерв+".

"Підтвердженням того, що Вас подали у розшук, є "червона стрічка" із записом про порушення правил військового обліку", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Знято" у "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, що зміниться у "Резерв+" у 2025 році.

військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані розшук резерв

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