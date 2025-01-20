Перебування в розшуку в Резерв+ - як дізнатися про статус

Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку
Якщо військовозобов’язаного громадянина подали у розшук за порушення військового обліку, інформацію про це можна дізнатися із мобільного застосунку "Резерв+". У ньому може з’явитися червона стрічка з відповідним записом.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Порушення військового обліку
До юристів звернувся громадянин, який виявив, що у нього є якісь порушення військового обліку.
Громадянин поцікавився, чи можуть його подати в розшук за ці порушення — і як дізнатися, чи перебуває він у розшуку.
Як "Резерв+" сигналізує про подання громадянина у розшук
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що інформацію про це можна буде знайти у мобільному застосунку "Резерв+".
"Підтвердженням того, що Вас подали у розшук, є "червона стрічка" із записом про порушення правил військового обліку", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Знято" у "Резерв+".
Додамо, ми повідомляли про те, що зміниться у "Резерв+" у 2025 році.
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