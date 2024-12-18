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"Резерв+" у 2025 році — що зміниться у військовому обліку

18 грудня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нові правила у Резерв + 2025 - що зміниться у застосунку
Державний мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Наступного, 2025 року Міністерство оборони планує перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на повноцінну альтернативу. Ідея Міноборони полягає в тому, що громадянин матиме право стати на військовий облік дистанційно у будь-якій точці України.

Про це повідомляла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Альтернатива територіальним центрам комплектування

Військовий облік України наступного, 2025 року має серйозно змінитися.

Так, за словами Катерини Черногоренко, має зменшитися кількість причин для відвідування територіальних центрів комплектування.

Альтернативою візитам до ТЦК має стати модернізовий застосунок "Резерв+".

На військовий облік — не тільки в ТЦК

"Ми хочемо у 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу, а зробити це можливим через, наприклад, верифікацію в Bank ID, через підтвердження документів Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру", — пояснила заступниця міністра оборони.

Ідея цього нововведення, за словами Черногоренко, полягає в тому, щоб людина могла у будь-якій точці України дистанційно, в режимі онлайн стати на військовий облік і таким чином виконати свій обов’язок перед державою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо у "Резерв+" не відображається відстрочка від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, що станеться, якщо "Резерв+" не відкриється під час перевірки документів групою оповіщення ТЦК.

Міноборони військовий облік ТЦК та СП резерв 2025 рік

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