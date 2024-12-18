Новые правила в Резерв + 2025 - что изменится в приложении

Государственное мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В следующем, 2025 году Министерство обороны планирует превратить мобильное приложение "Резерв+" в полноценную альтернативу. Идея Минобороны состоит в том, что гражданин будет иметь право встать на воинский учет дистанционно в любой точке Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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Альтернатива территориальным центрам комплектования

Воинский учет Украины в следующем, 2025 году, должен серьезно измениться.

Так, по словам Екатерины Черногоренко, должно уменьшиться количество причин посещения территориальных центров комплектования.

Альтернативой визитам в ТЦК должно стать модернизированное приложение "Резерв+".

На воинский учет — не только в ТЦК

"Мы хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК и предъявлять свои бумажные документы, удостоверяющие личность, а сделать это возможным через, например, верификацию в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра", — объяснила заместитель министра обороны.

Идея этого нововведения, по словам Черногоренко, состоит в том, чтобы человек мог в любой точке Украины дистанционно, в режиме онлайн встать на воинский учет и таким образом выполнить свой долг перед государством.

Напомним, мы раньше писали о том, что делать, если у "Резерв+" не отражается отсрочка от мобилизации.

Также мы сообщали, что произойдет, если "Резерв+" не откроется во время проверки документов группой оповещения ТЦК.