Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow "Резерв+" в 2025 году — что изменится в воинском учете arrow

"Резерв+" в 2025 году — что изменится в воинском учете

18 декабря 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Новые правила в Резерв + 2025 - что изменится в приложении
Государственное мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В следующем, 2025 году Министерство обороны планирует превратить мобильное приложение "Резерв+" в полноценную альтернативу. Идея Минобороны состоит в том, что гражданин будет иметь право встать на воинский учет дистанционно в любой точке Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Читайте также:

Альтернатива территориальным центрам комплектования

Воинский учет Украины в следующем, 2025 году, должен серьезно измениться.

Так, по словам Екатерины Черногоренко, должно уменьшиться количество причин посещения территориальных центров комплектования.

Альтернативой визитам в ТЦК должно стать модернизированное приложение "Резерв+".

На воинский учет — не только в ТЦК

"Мы хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК и предъявлять свои бумажные документы, удостоверяющие личность, а сделать это возможным через, например, верификацию в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра", — объяснила заместитель министра обороны.

Идея этого нововведения, по словам Черногоренко, состоит в том, чтобы человек мог в любой точке Украины дистанционно, в режиме онлайн встать на воинский учет и таким образом выполнить свой долг перед государством.

Напомним, мы раньше писали о том, что делать, если у "Резерв+" не отражается отсрочка от мобилизации.

Также мы сообщали, что произойдет, если "Резерв+" не откроется во время проверки документов группой оповещения ТЦК.

Минобороны военный учет ТЦК и СП резерв 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на медь снова растут – цены на цветные металлы в декабре

06:30 "Резерв+" в 2025 году — что изменится в воинском учете

06:30 Цены на пшеницу снова обновились — выгодно ли продавать сейчас

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

06:22 Через сколько ТЦК объявит в розыск уклониста — уже есть ответ

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:12 Поведение доллара и евро в декабре — как реагировать украинцам

06:09 Самовольно оставили часть — как вернуться на службу без суда

06:01 Выплаты за боевые задания — как их начисляют

06:01 "Зимова єПідтримка" в Ощадбанке — какие могут быть проблемы

05:37 Лечение военных — когда они могут получить дополнительные деньги

06:40 Цены на медь снова растут – цены на цветные металлы в декабре

06:30 "Резерв+" в 2025 году — что изменится в воинском учете

06:30 Цены на пшеницу снова обновились — выгодно ли продавать сейчас

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

06:22 Через сколько ТЦК объявит в розыск уклониста — уже есть ответ

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:12 Поведение доллара и евро в декабре — как реагировать украинцам

06:09 Самовольно оставили часть — как вернуться на службу без суда

06:01 Выплаты за боевые задания — как их начисляют

06:01 "Зимова єПідтримка" в Ощадбанке — какие могут быть проблемы

05:37 Лечение военных — когда они могут получить дополнительные деньги

06:40 Цены на медь снова растут – цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

Text

23:04 Нардеп назвала проблему, которая влияет на громады Киевщины

Text

21:02 Заоблачная сумма — депутат об экспертизе аварии в метро в Киеве

Text

19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

Text

17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине