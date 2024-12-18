Статуси Резерв+ Знято- коли він з'являється і що означає

Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає
Частина військовозобов’язаних громадян, які мають електронний військово-обліковий документ, мають у "Резерв+" статус "Знято". Він присвоюється постійно чи тимчасово і може означати наявність відстрочки чи бронювання.
Про це йдеться у матеріалі Oboz.ua.
Статуси в "Резерв+"
З 2024 року в Україні діє електронний військово-обліковий документ, який відображається у мобільному застосунку "Резерв+".
Після встановлення застосунку та реєстрації у ньому військовозобов’язаний громадянин обов’язково отримує один із статусів, який відзначає його відношення до військової служби.
Це може бути один із таких статусів:
- "Уточнюється";
- "Підлягає призову";
- "Знято";
- "У розшуку".
"Знято" — це постійно чи тимчасово?
Замість статусу "Знято" у електронному військово-обліковому документі може бути вказаний статус "Виключено".
Цей статус означає, що громадянин, у профілі якого на "Резерв+" вказано "Знято" чи "Виключено" — не перебуває на військовому обліку.
Цей статус може бути як постійним, так і тимчасовим.
Тимчасовий статус встановлюється для військовозобов’язаного громадянина, який має відстрочку від мобілізації чи бронювання.
Нагадаємо, ми писали нещодавно про те, що зміниться у "Резерв+" в 2025 році.
Також ми повідомляли про те, що робити громадянину, якщо у його профіль в "Резерв+" не підтягується інформація про бронювання.
Читайте Новини.LIVE!