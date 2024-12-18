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Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

18 грудня 2024 23:03
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Статуси Резерв+ Знято- коли він з'являється і що означає
Державний мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Частина військовозобов’язаних громадян, які мають електронний військово-обліковий документ, мають у "Резерв+" статус "Знято". Він присвоюється постійно чи тимчасово і може означати наявність відстрочки чи бронювання.

Про це йдеться у матеріалі Oboz.ua.

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З 2024 року в Україні діє електронний військово-обліковий документ, який відображається у мобільному застосунку "Резерв+".

Після встановлення застосунку та реєстрації у ньому військовозобов’язаний громадянин обов’язково отримує один із статусів, який відзначає його відношення до військової служби.

Це може бути один із таких статусів:

  • "Уточнюється";
  • "Підлягає призову";
  • "Знято";
  • "У розшуку".

"Знято" — це постійно чи тимчасово?

Замість статусу "Знято" у електронному військово-обліковому документі може бути вказаний статус "Виключено".

Цей статус означає, що громадянин, у профілі якого на "Резерв+" вказано "Знято" чи "Виключено" — не перебуває на військовому обліку.

Цей статус може бути як постійним, так і тимчасовим.

Тимчасовий статус встановлюється для військовозобов’язаного громадянина, який має відстрочку від мобілізації чи бронювання.

Нагадаємо, ми писали нещодавно про те, що зміниться у "Резерв+" в 2025 році.

Також ми повідомляли про те, що робити громадянину, якщо у його профіль в "Резерв+" не підтягується інформація про бронювання.

бронювання відстрочка військовозобов'язані резерв військово-обліковий документ

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